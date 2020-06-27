Сегодня в России проходит общефедеральный "Выпускной-2020"

При поддержке Минпросвещения страны на площадке соцсети "ВКонтакте" праздничные мероприятия охватят выпускников всех регионов.

С 12 часов по московскому времени выпускников начнут поздравлять выдающиеся педагоги, директора школ, ректоры вузов и родители из разных регионов страны.

Выпускников поздравит президент России Владимир Путин.

С напутствиями к ребятам обратятся министр просвещения Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, региональные министры. Ректоры вузов и директора колледжей расскажут о разнообразии профессий и возможностях выпускников.

Центральное празднование будет дополнено множеством онлайн-мероприятий, которые проходят в регионах.

В программе мероприятия истории школьников – победителей олимпиад и всероссийских конкурсов, победителей региональных и федеральных конкурсов "Учитель года", истории выпускников детских технопарков "Кванториум", "IT-кубов" и "Точек роста", а также исторические факты возникновения праздничной традиции – ежегодного выпускного для школьников всей страны.

Выпускников этого года ждёт уникальное событие – самый массовый в истории групповой видеозвонок с педагогами, который пройдёт в социальной сети "Одноклассники". В групповом звонке в ОК одновременно примут участие 100 учителей, которые поздравят ребят и их родителей.

В 18 часов по московскому времени начнётся праздничный концерт с участием звёзд, организованный соцсетью "ВКонтакте", под названием "Основной Выпускной". Выпускников ждут выступления любимых артистов, а некоторым достанется особенный подарок – личное общение с кумиром. Также в программе – конкурсы с призами, многочисленные мастер-классы и флешмобы. Например, благодаря сервису "Почта Mail.ru" каждый выпускник сможет написать "письмо во взрослую жизнь", которое придёт ему ровно через год.

Вечерняя программа "Выпускного-2020" завершится традиционным популярным фестивалем "Алые паруса".