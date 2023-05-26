Сегодня на Библионочи пройдет презентация студии звуковидеозаписи

В студии кинокомплексом «Родина» будет сниматься анимационный фильм. Также в новом пространстве будут записываться музыканты.

Открыть новую студию получилось благодаря грантовой поддержке проекта Центральной библиотечной системы Норильска "Библиотека. Курс омоложения", который был одобрен Фондом целевого капитала "Наш Норильск" по итогам первого конкурса долгосрочных социальных проектов программы "Основной ресурс" в 2021 году.

Цель проекта: развитие soft skills и человеческого потенциала, внедрение передовых технологий в библиотечную работу с молодежью, организация профессионального клуба по обмену знаниями и опытом работы.