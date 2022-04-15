Сегодня в кинокомплексе «Родина» открывается продажа билетов на спектакль «Ходжа Насреддин»

Постановка со звёздным актерским составом – история Насреддина и его осла - по какой-то причине оказалась театральной мечтой Тимура Бекмамбетова. Куклы Анны Викторовой, художественного руководителя театра «КУКФО», достаточно сложно устроены: каждая со своей психологией, темпераментом, характером. Можно было бы сказать, что люди и животные в этой сказке сосуществуют друг с другом вполне вровень, если бы животные в большинстве своем не были гораздо симпатичнее.

«Голосами» фигур работают известные актёры - Евгений Миронов, Константин Хабенский, Виктор Вержбицкий, Елизавета Боярская. Спектакль уже успел стать номинантом премии «Золотая Маска» 2022 года: «Лучший спектакль в театре кукол», «Лучшая работа режиссёра в театре кукол» (Тимур Бекмамбетов, Анна Викторова), «Лучшая работа художника» (Анна Викторова), «Лучшая работа актёра» (Евгений Шавкунов / Евгений Миронов).