Сергей Ребрий стал лауреатом краевого фестиваля «Театральная весна - 2020»

Фестиваль проходит в Красноярске с 2009 года при поддержке министерства культуры Красноярского края и красноярского отделения Союза театральных деятелей РФ. Фестиваль состоит из двух этапов. На первом этапе жюри отсматривают и оценивают премьерные театральные работы краевых государственных театров текущего творческого сезона. На втором этапе проходит показ лучших спектаклей на площадках театров Красноярска. Но в этом году фестиваль проходил в онлайн формате.

Среди номинантов есть имена постановщиков и артистов нашего Заполярного театра драмы:

В номинации «Лучшая работа режиссёра в драматическом театре» - работы Анны Бабановой (спектакль «Папа») и Евгения Ибрагимова (спектакль «Сны Белой земли»).

В номинации «Лучшая работа художника в драматическом театре» - сценография Олега Головко (спектакль «Папа»), Ильи Кутянского (спектакль «Снежная королева»), Дамира Муратова («Сны Белой земли»).

В номинации «Лучшее музыкальное оформление спектакля в драматическом театре» - работа Николая Якимова (спектакль «Сны Белой земли»).

В номинации «Лучшее мультимедийное оформление спектакля в драматическом театре» - работа Юлии Михеевой (спектакль «Сны Белой земли»).

В номинации «Лучшая мужская роль в драматическом спектакле» - работа заслуженного артиста России Сергея Ребрия (спектакль «Папа», Андре).

В номинации «Лучшая роль второго плана в драматическом театре» - работа Варвары Бабаянц (спектакль «Папа», Анна).

Номинированы спектакли «Папа» Ф. Зеллера («Лучшая премьера сезона в драматическом театре») и «Сны Белой земли», «Снежная королева» («Лучшая премьера сезона для семейного просмотра в драматическом театре»).