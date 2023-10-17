Северян приглашают на Фестиваль Северных музеев

В фестивале примут участие представители музеев из Архангельска, Якутска, Нарьян-Мара, Мурманска, Сыктывкара, Енисейска, Шушенского, Москвы и Санкт-Петербурга.

Гостям фестиваля продемонстрируют наиболее успешные музейные практики, в том числе в области мультимедиа. Участники подготовили различные активности: презентации, мастер-классы, квесты, интерактивные программы, презентацию нового мультимедийного контента. Также будут представлены творческие номера, концертные программы с участием коллективов Дудинки и Норильска и многое другое. Завершится мероприятие розыгрышем призов от северных музеев и партнёров.

Вход свободный, количество мест ограничено. Справки по телефону + 7 (39191)5-23-74.