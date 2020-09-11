«Северная ягода» – претендент на звание лучшего турбренда.

Фестиваль «Северная ягода» отобран в финал II Всероссийского командного конкурса «Диво России — Золотой бренд» в номинации «Лучший туристский городской бренд Российской Федерации».

«Это отличная возможность информировать жителей России об уникальных особенностях нашего региона и особенностях проведения самого северного фестиваля, который на протяжении четырёх лет помогает жителям и гостям Норильска в праздничной обстановке знакомиться с творческим потенциалом горожан и узнавать много нового и интересного о природных богатствах Заполярья, — отмечают в управлении по делам культуры и искусства администрации Норильска. — Участие в конкурсе поможет представить промышленный город с новой стороны и будет способствовать развитию въездного туризма в Норильске».

Финал конкурса состоится в Ярославле в сентябре.