«Северная коллекция. Искусство художников Севера Красноярского края»

Принять в ней участие могут авторы, имеющие специальное художественное образование, члены творческих союзов, ассоциаций и студенты художественных отделений в возрасте от 16 лет. Работы могут быть выполнены в любом направлении, на свободную тему, в различных техниках и материалах. Важное условие – работы должны быть созданы в период с 2022 года и ранее не экспонированы публично. Конкурсный отбор работ в экспозицию проводит выставком, в который входят представители профессионального сообщества художников, искусствоведы, представители администрации города и другие персоналии, обладающие достаточными компетенциями для работы в его составе. По итогам выставки будет издаваться каталог экспонируемых работ «Северная коллекция».

Заявки на участие принимаются до 1 ноября. Всем желающим необходимо подготовить в электронном виде фотоизображения работ небольшого разрешения и объёма (общий вес изображений – до 2 Мб), заполнить заявку участника и направить на электронный адрес: severvystavkom@gmail.com.

С дополнительной информацией и условиями участия можно ознакомиться в положении на сайте: norilskmuseum.ruи по телефонам: (3919) 46-52-78, 8 913 163-77-99, Анастасия Смирнова.