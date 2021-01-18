МАУ ИЦ «Норильские новости»

Северный книжный интеллектуальный фестиваль «СКИФ–JUNIOR» намечен на октябрь

Северный книжный интеллектуальный фестиваль «СКИФ–JUNIOR» намечен на октябрь

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Северный книжный интеллектуальный фестиваль «СКИФ–JUNIOR» намечен на октябрь

Северный книжный интеллектуальный фестиваль «СКИФ–JUNIOR» намечен на октябрь

Этот проект поддерживается грантом благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель». Фестиваль готовят в библиотеке имени Саши Петряева для детей и подростков от 7 до 15 лет. Книжная ярмарка и встречи с интересными людьми будут проходить с 28 по 31 октября 2021 года.

В обширной программе: презентации книжных новинок, интерактивные чтения, мастер–классы, тематические квесты, просветительские лекции, научное шоу, театрализованные чтения, круглый стол и дискуссия, показ мультфильмов.

В соцсетях состоится прямая трансляция ключевых проектов, там же организуют и онлайн–викторины, литературные конкурсы, интеллектуальные игры.

Фото из открытых источников
18 января в 16:15 730
СКИФ-JUNIOR
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