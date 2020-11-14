Школьник из Норильска стал суперфиналистом «Большой перемены»

«Большая перемена» — всероссийский конкурс для активных и целеустремленных школьников. В него попадают те, кто может и хочет брать на себя ответственность, принимать решения. Задания конкурса — прокачка навыков, они представляют собой кейсы, в решении которых применяются практические знания, необходимые в жизненных ситуациях.

В полуфинале, который летом проходил по регионам (в нашем случае в Новосибирске), Норильск представляли 13 ребят. На суперфинал в «Артек» попал только 11– классник из талнахской школы № 42 Дмитрий Гуч. Такая победа на крутом состязании умниц и умников — это не только эмоции и впечатления для подростка, но и заметная фора для поступления в вуз: суперфиналисты получают плюс пять баллов к ЕГЭ–портфелю.

В суперфинал, который проходил с 31 октября по 5 ноября, попали 1200 ребят со всех уголков России. Среди них половина — выпускники 2021 года. Школьники в формате форсайт–сессий работали над созданием «Города будущего» по шести трекам: «Образование будущего», «Предпринимательство», «Искусство–Арт», «Урбанистика», «Волонтёрство» и «Здоровый образ жизни». Всего в конкурсе принимали участие более миллиона школьников.

Организаторы мероприятия — некоммерческая организация «Россия — страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», российское движение школьников и «Роспатриотцентр». Оно проходит при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ и Федерального агентства по делам молодежи.

Кураторы «Большой перемены» уже объявили, что конкурс станет ежегодным. Старт нового сезона намечен на 28 марта 2021 года. Участие в нём будет доступно не только старшеклассникам, но и ученикам 5–7–х классов. Добавятся новые образовательные направления и форматы. Начнёт работу кастинговая платформа, а проекты конкурсантов будут поддерживаться грантами «Росмолодежи».