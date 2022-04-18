МАУ ИЦ «Норильские новости»

Сибирский юношеский оркестр объявил конкурсный отбор музыкантов

Сибирский юношеский оркестр объявил конкурсный отбор музыкантов

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Сибирский юношеский оркестр объявил конкурсный отбор музыкантов

Принять участие в отборе могут ученики детских школ искусств, музыкальных школ, средних специальных и высших музыкальных учебных заведений в возрасте от 14 до 23 лет. Заявочная кампания продлится до 5 мая.

Сибирский юношеский оркестр объявил конкурсный отбор музыкантов

Претенденты могут отправить видеозаписи по специальностям: струнные, деревянные и медные духовые, а также ударные инструменты. Прошедшие отбор конкурсанты примут участие в летней сессии Сибирского юношеского оркестра.

«Открытый конкурсный отбор музыкантов — общепринятая практика прослушивания претендентов для участия в оркестре. Мы принимаем заявки от молодых музыкантов со всего Сибирского федерального округа, чтобы выбрать самых талантливых и научить их профессиональной работе в оркестре», - подчеркнул художественный руководитель оркестра Леонид Жуковский.

Заявку необходимо направить по электронной почте: sibyoa2022@gmail.ru. Информацию об условиях конкурса можно найти по ссылке.

Фото из открытых источников
18 апреля в 16:21 650
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