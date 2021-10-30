Скандинавия близко!

Долгая дорога

Скандинавские читки планировались ещё в прошлом году. Но по понятным причинам девятая «Полярка» не состоялась. Отменять её полностью наша «Маяковка» не хотела, ведь вся концепция была разработана, режиссёры и постановки определены, визы выданы.

– Скандинавию предложил бессменный художественный руководитель нашей лаборатории Олег Лоевский, — открывает секреты «Полярки» главный режиссёр Норильской драмы Анна Бабанова. — У нас уже были и эстонские, и польские темы. А в прошлом году мы работали над спектаклем «Колчак Полярный» и подумали: освоение Арктики — вот что нас точно может объединить с северными соседями. Приятно, что Дания, Норвегия и Швеция с радостью откликнулись. Они сами отобрали пьесы, которые будут показаны норильчанам, вложились в их перевод и оплатили визит делегации в Россию.

Впервые на русском

На «Полярке» представят три спектакля. Российский эксклюзив — это «Человек без цели». Пьесу норвежского драматурга и прозаика Арне Люрге впервые перевели на русский язык специально для показа в Норильском Заполярном театре драмы. При этом она уже имеет успех в Норвегии, Дании, Швеции, Франции, Германии, Италии, Португалии, Сербии, Эстонии и Бразилии. На нашей сцене эскиз ставит режиссёр, драматург и актёр Фруде Йёрлёв.

– Это история богатого человека, который построил город и может позволить себе абсолютно всё, — задает интригу Анна Бабанова. — Вокруг него родные и близкие. Но происходит удивительный «перевёртыш», и, оказывается, что при таких власти и богатстве не всё можно себе позволить.

Вторая постановка «Страх (от мыслей)» датского драматурга Анны Клеменсен Бро. Пьеса также впервые переведена на «великий и могучий». За неё взялся режиссёр Эмиль Роструп. История должна быть понятна, кажется, любому современному человеку. В мире глобализации с его бесконтрольным потоком разной информации о катастрофах и эпидемиях, сказочных замках и нищете мысли становятся безвекторными, непослушными, навязчивыми, беспринципными, и от них не спрячешься. Главный герой не смог справляться со своими умозаключениями, и жертвами этого стал не только он, но и все его близкие.

Шведы привезли «Вторжение!» одного из своих популярных писателей Юнаса Хассена Хемири.

А поставит его главный режиссёр Санкт–Петербургского театра «Мастерская» Роман Габриа. И эта пьеса также впервые переведена на русский язык. История более чем современна. Чем–то похожа на «Шоу Трумена», где обычный человек, живущий обычной жизнью, даже не подозревает, что за каждым его движением наблюдают многочисленные скрытые камеры, а его жизнь круглосуточно транслируется в прямом эфире. Только во «Вторжении!» не законопослушный американец, а беженец Абулькасим. Для кого–то он становится коллаборационистом, другие уверены, что он предатель, третьи верят в его сопротивление, а для Западного мира Абулькасим — откровенный террорист. А, может, он просто мастерски водит всех нас за нос?

Заполняя пропасть

В рамках девятой лаборатории пройдут и две лекции. 29 октября о современном скандинавском театре расскажет Оксана

Кушляева, театровед, редактор «Петербургского театрального журнала», эксперт многих фестивалей, в том числе и национальной премии «Золотая маска». 30 октября норильчан ждёт лекция «Об Арне Люрге и современной норвежской драме» Елены Рачинской, преподавателя Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, специалиста по норвежскому фольклору и литературе, она, кстати, переводила пьесу «Человек без цели».

Эти встречи будут полезны не только людям театральным, уверена главный режиссёр норильской «Маяковки». Ведь что мы знаем о скандинавской драматургии? Пожалуй, только Генрика Ибсена — норвежского драматурга, основателя европейской «новой драмы», автора «Врага народа», «Строителя Сольнеса» и, конечно же, популярнейшего в России «Кукольного дома».

– Да, Ибсен — это наш Чехов, — заостряет внимание Анна Бабанова. — Но разве на нём всё и закончилось? Сегодня между нами и современной скандинавской драматургией огромная пропасть незнания. Это пробел в нашем образовании, мы это упустили. Да, у нас есть наша классика, которую невозможно не любить и не уважать. Но нельзя всё время крутиться только вокруг Островского, Гоголя и Чехова. Пора узнавать что–то новое, тем более благодаря той же «Полярке» оно становится доступным.

С нашим режиссёром согласен и Рустам Ахмедшин — продюсер и переводчик скандинавских читок в Норильске. Это он вёл переговоры со скандинавскими странами и отбирал материал для лаборатории. А ещё перевёл пьесу «Папа» Флориана Зеллера по просьбе Анны Бабановой. Впервые в России этот спектакль поставили именно у нас, а затем «Папу» подхватили ведущие площадки страны.

– Отбирать материалы для «Полярки» я начал с текстов, которые успешно шагают по всей Европе, а у нас про них почему–то никто не знает, — делится Рустам

Ахмедшин. — Для лаборатории мы всегда ищем эксклюзив, поэтому первый датский материал отсеяли, оказывается, его уже прочитали в Нижнем Новгороде. Россия определённо отстаёт в знании скандинавской драматургии. Взять хотя бы современного классика Ларса Нурена. Он переведён на все языки мира, его ставят практически все известные театральные площадки. Нурена называют «современным Генриком Ибсеном», а в России его впервые напечатали совсем недавно в издательстве Ирины Прохоровой «Новое литературное обозрение». Он умер в начале этого года от Covid–19, а мы только его узнаём. Поэтому давайте друг друга открывать! Как приехавшие на «Полярку» иностранные режиссёры. Они говорят: это же безумно интересно. Эмиль Роструп и Фруде Йёрлёв никогда не работали с русскими актёрами, это другая театральная школа, иные традиции, другой язык. Вот в этом столкновении и взаимодействии разных культур и есть вся прелесть.

Север объединяет

Открытие девятой лаборатории современной драматургии «Полярка» состоялось 28 октября. Сразу после официальной части тут же, в стенах театра, гостей встретила историческая выставка «Таймыр объединяет». Таймырский краеведческий музей показал свои этнические и исторические сокровища.

– Это было настолько логично представить тему освоения Северного морского пути, — рассказывает сокуратор выставки Светлана Рубашкина, — ведь Арктика всегда привлекала не только нас, но и Данию, Швецию, Норвегию. Например, когда мы говорим о Дании, в первую очередь, конечно, вспоминаем Витуса Беринга. У нас называют его командор Российского флота, но при этом он уроженец Датского государства. Благодаря ему и его идее Великой северной экспедиции Таймыр был нанесён на карту. И тут самое главное — это связь прошлого с настоящим. Все те люди, которые способствовали открытию и освоению нашей территории, остаются в памяти потомков, и эта информация бережно хранится в том же Таймырском краеведческом музее. Вспомните,

потомок Беринга — Владимир Михайлович Беринг — был расстрелян в Дудинке, а музей продолжает держать связь с его дочерью, даже передали горсть таймырской земли их семье. Первая часть выставки как раз о том, что нас объединяет и как мы храним эту связь.

– Этнографическая часть выставки, конечно же, посвящена коренным малочисленным народам Севера, — накануне «Полярки» анонсировала Лейла Ландина, заместитель директора Таймырского краеведческого музея по научной работе. — Благодаря археологическим артефактам, мы знаем, что человек начал заселять Таймыр более шести тысяч лет назад.

Пионеры — предки нганасан. В течение XVII–XVIII веков с Запада к нам переместились энцы, и теперь этот народ проживает только на Таймыре. За ними последовали эвенки. Мы уверены, это будет интересно нашим зарубежным гостям, ведь в скандинавских странах бережно хранят традиции своих коренных народностей, а в последнее время и активно культивируют их. Мы покажем элементы быта и культуры наших людей. Конечно же, символ северян, традиционное жилище — чум. Не забудем про народные промыслы — рыбалку и охоту, и, конечно же, красоту в виде народных костюмов.

Кураторы выставки «Таймыр объединяет» предполагают, что зарубежные гости даже могут удивиться, как много мы знаем об их земляках. Ведь достаточно просто назвать имена — не только Витус Беринг, но и Фритьоф Нансен, Отто Шмидт, Рауль Амундсен. Север — это мощная точка притяжения сильных и талантливых людей, искателей и покорителей. Просто вспомните главное северное правило: «Один на Севере замерзнешь, вдвоём теплее!» А девятая «Полярка» будет объединять страны и людей с 28 по 31 октября.