МАУ ИЦ «Норильские новости»

Скоро открытие нового театрального сезона

Скоро открытие нового театрального сезона

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Скоро открытие нового театрального сезона

Свершилось! Уже 18 сентября состоится открытие юбилейного 80-го театрального сезона.

Скоро открытие нового театрального сезона

В честь юбилейной даты театр готовит особую встречу под названием «Здравствуйте сегодня, здравствуйте всегда!». Билеты на открытие сезона можно будет приобрести со второго сентября в кассе театра.

Уже составлен репертуар спектаклей, с которым каждый может ознакомиться на официальном сайте театра. Среди них есть и долгожданные жителями северного города премьеры.

Напомним, что в связи с переходом к третьему этапу снятия ограничений допускается заполняемость залов только на 50%. Поэтому торопитесь и не откладывайте покупку билетов.

Касса театра работает по графику:

среда–пятница – с 14.00 до 20.00;

суббота, воскресенье – с 11.00 до 20.00.


Телефон для справок 22-68-69.
Коллективные заявки по телефонам:

8-913-502-00-51,
8-913-166-01-16.

1 сентября в 14:06 570
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