Скоро открытие нового театрального сезона
Скоро открытие нового театрального сезона
Свершилось! Уже 18 сентября состоится открытие юбилейного 80-го театрального сезона.
В честь юбилейной даты театр готовит особую встречу под названием «Здравствуйте сегодня, здравствуйте всегда!». Билеты на открытие сезона можно будет приобрести со второго сентября в кассе театра.
Уже составлен репертуар спектаклей, с которым каждый может ознакомиться на официальном сайте театра. Среди них есть и долгожданные жителями северного города премьеры.
Напомним, что в связи с переходом к третьему этапу снятия ограничений допускается заполняемость залов только на 50%. Поэтому торопитесь и не откладывайте покупку билетов.
Касса театра работает по графику:
среда–пятница – с 14.00 до 20.00;
суббота, воскресенье – с 11.00 до 20.00.
Телефон для справок 22-68-69.
Коллективные заявки по телефонам:
8-913-502-00-51,
8-913-166-01-16.