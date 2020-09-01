Скоро открытие нового театрального сезона

В честь юбилейной даты театр готовит особую встречу под названием «Здравствуйте сегодня, здравствуйте всегда!». Билеты на открытие сезона можно будет приобрести со второго сентября в кассе театра.

Уже составлен репертуар спектаклей, с которым каждый может ознакомиться на официальном сайте театра. Среди них есть и долгожданные жителями северного города премьеры.

Напомним, что в связи с переходом к третьему этапу снятия ограничений допускается заполняемость залов только на 50%. Поэтому торопитесь и не откладывайте покупку билетов.

Касса театра работает по графику:

среда–пятница – с 14.00 до 20.00;

суббота, воскресенье – с 11.00 до 20.00.



Телефон для справок 22-68-69.

Коллективные заявки по телефонам:

8-913-502-00-51,

8-913-166-01-16.