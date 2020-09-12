В «Норильском лофте» возобновил работу киноклуб «Люмьер–рум»

Серьёзное хобби

Собрания киноклуба проводит аспирант философского факультета МГУ Дмитрий Лаврентьев. До этого он вёл киноклуб для старшеклассников первой гимназии, был активным участником киноклуба в кинотеатре «Родина» и посещал литературный клуб городской библиотеки.

– Я изучил кинопроцесс до 1968–го года. Современное кино постигаю стихийно. Для меня кино — это хобби. Началось все с того, что в институте я погрузился в историю философии. Со временем стал искать смыслы в областях культуры: литературе, музыке и, конечно же кинематографе, — делится Дмитрий.

Для встреч в клубе он выбирает сложные драматические фильмы, часто на остросоциальные темы. В числе уже продемонстрированных лент: «Ночь» Микеланджело Антониони, «Квайдан: Повествование о загадочном и ужасном» Масаки Кобаяси, «Догвилль» Ларса фон Триера. Выбор основан на желании Дмитрия вывести своих учеников из зоны комфорта. Сюда зритель ходит не развлекаться, а развиваться.

Необычный формат

По правилам, за несколько дней до показа ведущий анонсирует тему фильма, не называя его, чтобы для зрителей картина стала сюрпризом.

– Дмитрий дает нам преамбулу, намёк. Рассказывает интересные факты о картине или приводит отзывы критиков, а мы должны понять о каком фильме речь. Ничего страшного, если не догадались – узнаем название картины в день показа, — рассказывает администратор «Норильского лофта» Светлана Зенина.

Сначала участники смотрят картину целиком, либо её фрагмент, если фильм большой. После начинается обсуждение. Дмитрий рассказывает о философских проблемах, затронутых в кино, и узнаёт мнение участников. Бывают и домашние задания А на следующей встрече резиденты киноклуба делятся впечатлениями и эмоциями.

Картины, которые выбирает Дмитрий, не всегда понятны без его подачи.

– Фильм Масаки Кобаяси дался нам непросто. Всё–таки это японское кино, а значит, другая культура, местами непонятная нам. Но Дмитрий полностью погрузил нас в картину, объяснил все смыслы и рассказал об образе женщины в японской культуре, — говорит Светлана Зенина.

Больше, чем сюжет

Кино, обсуждаемое в «Люмьер–рум», не похоже на то, которое показывают в массовом прокате.

– Я предлагаю фильмы, которые заставляют трудиться и переживать. У них сложный киноязык. Это может быть медленное, бессюжетное или абсурдное кино. Часто обычному зрителю не хватает в таких фильмах динамики и предсказуемости, — рассуждает Дмитрий. — Я хочу научить участников смотреть более вдумчивое, нестандартное кино, а также быть более открытыми миру. Кино расковывает человека, помогает решать жизненные вопросы.

Занятия в «Люмьер–рум» проходят по воскресеньям в 16.00 в библиотеке на Котульского,15. Туда стоит прийти всем, кто устал прятаться от своих проблем в массовых картинах и напротив, хочет взглянуть на трудности бытия через призму кино. Участие бесплатное.