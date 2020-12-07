Сохраним уникальное животное Арктики — белого медведя

Участие в конкурсе — хороший шанс проверить творческие навыки своих деток. В конкурсе могут поучаствовать дети от 5 до 18 лет, от которых принимаются рассказы, сказки, стихотворения, эссе или очерки собственного сочинения. Работы принимаются до 31 января 2021 года. Отправить своё творение необходимо в двух вариантах — на адрес электронной почты: cherry_roev@mail.ru и в печатном варианте на бумажном носителе по адресу: 660054, Красноярск, ул. Свердловская, 293.

Результаты буду подведены до 1 марта.

Участники будут награждены дипломами, а победители получат ценные призы от партнёров конкурса. Также лучшие работы будут опубликованы на сайте парка «Роев ручей» и в печатных СМИ Красноярска.

Более подробную информацию можно посмотреть на официальном сайте «Роева ручья», а также на их официальной странице в Instagram.