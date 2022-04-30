Союз нерушимый

Ежегодный фестиваль национальных культур «Край — наш общий дом» отметил в этом году совершеннолетие. В восемнадцатый раз представители местных национальных общественных организаций собрались вместе, чтобы себя показать и на других посмотреть. Участникам мероприятия было особенно приятно вернуться к формату живого общения, поскольку в 2020 году из–за пандемии фестиваль пришлось проводить онлайн. Тогда творческие номера и мастер–классы предварительно записывали, монтировали и публиковали в социальных сетях. А в 2021–м встретились, как обычно, но в усечённом составе с учётом противоэпидемиологических требований по наполняемости залов.

В этом году наконец можно было провести это важное мероприятие с прежним размахом и в полную силу продемонстрировать зрителям национальное самодеятельное творчество. Как нам рассказала председатель оргкомитета фестиваля, начальник управления по взаимодействию с общественными организациями и молодёжной политике Лидия Леу, подготовка хореографических, инструментальных и вокальных номеров начинается задолго до фестиваля. Сложность заключается в том, что у объединений нет постоянных помещений, где они могли бы репетировать. Помощь в этом вопросе оказывают и Публичная библиотека, и Молодёжный центр. Стоит также учитывать, что среди выступающих на фестивале нет профессиональных танцоров и певцов. Но именно самобытность является его главной ценностью, считает председатель оргкомитета.

– Честно говоря, мы чувствуем особую ответственность каждый раз при подготовке к этому мероприятию, — делится Лидия Леу. — У нас многонациональный город, здесь проживают представители порядка 80 разных национальностей. То, что сейчас сложилась такая сложная геополитическая обстановка, никаким образом не отражается на наших национальных сообществах. Если посмотреть всю историю существования национальных культурных объединений, то мы увидим, что они буквально переплелись друг с другом! У нас марийцы, украинцы, представители коренных малочисленных народов Севера и славяне из организации «Солнце» бывают гостями на межнациональном мероприятии «Заполярный Навруз», который проводят казахи, киргизы и азербайджанцы. Те в свою очередь принимают участие в фестивале «Куркума». Они вместе, дружны и транслируют своё единство жителям нашего города.

О том, как проходил фестиваль, — в нашем фоторепортаже.

Добро пожаловать

Праздничная атмосфера ощущалась уже в фойе Городского центра культуры, где гостей встречали переливы гармошки, пронзительный свист, народные ритмы и хороводы. Поднявшись на второй этаж, норильчане могли до начала концерта пройтись по тематическим выставкам.

Казачьи традиции

Экскурсию мы начали со стендов, подготовленных Норильской казачьей общиной. Здесь же познакомились и с хозяйкой экспозиции Надеждой Шемрук. Истинная казачка, подполковник таможенной службы в отставке, с гордостью демонстрирует ткани, вручную расшитые национальными узорами. Эти рушники передавались в её семье из поколения в поколение. По словам Надежды, основная задача общественной организации — передавать традиции подрастающему поколению. Например, девочек–казачек воспитывают так, чтобы с пяти лет они уже могли нянчить младших братьев и сестер. А в воспитании мальчиков обращают внимание на такие качества, как смелость, доблесть и честь. Кроме того, делают акцент на уважительном отношении к женщине. «Женщина как икона у казаков», — уточняет Надежда. Сама она принимает участие в фестивале с момента его основания и каждый год с нетерпением ждёт этого события.

Народное творчество

Гости фестиваля могли моментально перенестись из Греции в Чувашию, из Казахстана в Марий Эл и так далее. Поражали буйство красок национальных орнаментов и ослепительный блеск традиционной домашней утвари. А когда казаки запели «Катюшу», все дружно подхватили мотив: и украинцы, и татары, и туркмены, и представители коренных народов Севера.

После знакомства с выставками мы отправились на третий этаж, где проходили мастер–классы. Здесь можно было под руководством мастеров изготовить обереги, игрушки, броши и прочие замысловатые украшения.

Кульминацией фестиваля стал концерт из девятнадцати номеров творческих объединений.

Гостям всегда рады

Туркменское объединение «Ватан» (Родина) образовалось относительно недавно, ему всего три года. В колоритном уголке Зайнап Юсупова заботливо усаживает гостей на кече (безворсовый шерстяной палас ручной работы), угощает перемечи (похожи на беляши) и поит традиционным белым чаем, который заваривают на жирном молоке с перцем и солью. «Лучший способ попасть в самое сердце — через вкусную еду», — делится Зайнап. Она работает в школе учителем, приехала в наш северный город по программе привлечения дефицитных специалистов. В прошлом году их организация победила в городском конкурсе социальных проектов среди НКО с проектом «Наша сила — семья едина!». «Ватан» проводила в Молодёжном центре выставку туркменской культуры с дегустацией национальных блюд и творческие номера.

Если Зайнап с удовольствием предлагает попробовать национальный колорит на вкус, то расположившаяся по соседству гречанка Кассандра (Оксана) Киянцева оберегает хрупкие струны бузуки и кеманчи от любопытной детворы, поясняя, что в России просто нет мастера, способного потом настроить эти инструменты. Но при этом с радостью рассказывает каждому задержавшемуся у её стенда о вкладе греков в мировую культуру. Пусть греческая диаспора в Норильске немногочисленна, около ста человек, но они с удовольствием занимаются просветительской и волонтёрской работой. В этом году Кассандра впервые осталась хозяйкой выставки, поскольку остальные члены диаспоры отправились на историческую родину отмечать Пасху. «Это святой семейный праздник, и в каком бы уголке мира грек ни был, раз в год он обязан вернуться домой — на Пасху», — говорит она.

Высокая оценка

Глава города Дмитрий Карасев дал высокую оценку уровню подготовки фестиваля и заверил горожан, что в Норильске обязательно появится Дом дружбы:

— Национальные быт и кухня, костюмы, танцы и песни, — всё, что представили нам, — это невероятная красота, которую можно увидеть только на подобных фестивалях. Очень жаль, что у нас в городе нет Дома дружбы, но, я уверен: он скоро появится. В этом году мы начнём его проектирование. Он будет объединять нас всех под одной крышей. Надо только немного потерпеть.

Также глава города отметил благодарственными письмами и дипломами 17 представителей национально–культурных объединений за активную творческую деятельность и личный вклад в укрепление межнационального согласия.