Солист мировой оперной сцены выступит в Норильске

Концерт «И музыка — одна любовь...», подготовленный Норильским колледжем искусств, станет удивительным подарком для норильчанок. Завтра в 19.00 в Городском концертном зале шедевры мировой вокальной классики прозвучат в исполнении гостя с Украины блистательного тенора Александра Бондарчука и лучших сопрано Норильска — Елены Пивоваровой и Анны Бигус. Интересно, что Александр Бондарчук — наш земляк, выпускник Норильского музыкального училища, 14 лет назад выступал на городской сцене в честь 40-летия НКИ.

Замечательный исполнитель гастролирует по всему миру, и уже принял участие в более чем 500 постановках во Франции, Испании, Италии, Англии, Америке и других странах. Сейчас в связи с пандемией и действующими ограничениями за рубежом у Александра появилась счастливая возможность вновь навестить родной северный город, а у норильчан — насладиться звучанием его голоса. Вход на концерт по пригласительным билетам. Подробности о визите певца — в следующем номере «Заполярной Правды».