Солиста ансамбля барганистов «Чоргуячи» пригласили к участию в работе этнолагеря молодых этномузыкантов «Йоухикко-CAMP»

Участниками мероприятия станут молодые люди из регионов финно-угорского мира. Веньямин Безруких — единственный представитель музыкальной молодёжи от Красноярского края. Коллеги по коллективу уверены, что его барган прозвучит таймырским гимном в общем ансамбле северных мелодий.

В насыщенную программу этнолагеря войдут воркшопы по игре на национальных инструментах, совместные репетиции-импровизации, коллективный звуковой перформанс, культурные программы и многое другое. Результатом коллективного творчества станет новая северная музыка на стыке традиции и современности. Проект реализуется Фондом поддержки и развития этнокультурных инициатив Республики Карелия при финансовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив.