Солистки вокальной студии «VOICES» отличились на международном фестивале

Фестиваль уже не в первый год собирает в Москве участников от трёх лет и старше, чтобы создать друг-другу новогоднее настроение и посоревноваться в различных номинациях: вокал, хореография, театр моды, юные корреспонденты, спортивные номинации и так далее. Солистки Норильской вокальной студии VOICES, которые принимали участие в джазовой и эстрадной вокальных номинациях, заняли несколько призовых мест, среди которых три Гран-при, пять первых мест и одно – второе.

Поздравляем наших норильчанок с победами и высокими результатами.

Конкурс проходит при информационной поддержке Министерства культуры Российской Федерации, департамента культуры города Москвы, министерства культуры Московской области, министерства культуры Республики Крым, министерства образования Калининградской области, управления культуры администрации города Сочи, Санкт-Петербургского дома национальностей.