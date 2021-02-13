Солнце взошло

Агитбригада

Безделье утомляет, а в случае с творческими людьми может оказаться просто разрушительным. Наверное, поэтому артисты «Хэйро» после долгого перерыва в работе встретили известие о частичном снятии антиковидных мер и предстоящем концерте с большим воодушевлением. Правда, по словам художественного руководителя ансамбля Галины Чернышевой, вместе с радостью в их измученные карантином души закрались сомнение и тревога — удастся ли вернуть временно утраченные позиции, смогут ли отработать на отлично, ведь их зрители и поклонники привыкли к высокому уровню исполнения?

К своим достижениям коллектив шёл десятилетиями. В прошлом году «Хэйро» отметил 50–ю годовщину со дня образования, получил звание заслуженного, и всегда считался народным, поскольку именно из этой среды черпал творческие силы и вдохновение. А начиналось всё с агитбригады, в составе которой они выступали. В советское время это была популярная и даже обязательная форма культурно–просветительской работы с населением. Люди шли в коллектив петь и танцевать по зову сердца, в свободное от работы время.

Вместе с агитбригадой тогда еще немногочисленный любительский коллектив «Хэйро» ездил по посёлкам Таймыра, выступал в сельских клубах и домах культуры, на праздниках оленеводов. А 1 июля 1969 года специальным приказом на базе дудинского Дома культуры был создан ансамбль песни и танца народов Севера «Хэйро». Позднее принадлежность ансамбля к Дому культуры подтвердили ещё раз, навсегда закрепив статус творческого коллектива.

Живые номера

Энтузиазм тех, кто стоял у истоков ансамбля, помог обрести немало единомышленников и последователей. Первые руководители «Хэйро» — заслуженный работник культуры России, композитор Александр Корюков и хореограф Виталий Целищ — посвятили себя сохранению культурных ценностей народов Таймыра. Большую лепту в формирование репертуара ансамбля внёс главный балетмейстер краевого Дома народного творчества Анатолий Мельник, внимательно следил за становлением ансамбля и давал полезные советы Михаил Годенко, руководивший в те годы уже известным Красноярским ансамблем танцев народов Сибири.

Фольклорные или, как их называют сами артисты, живые номера являются особой гордостью коллектива. Когда в 1968 году молодой хормейстер Александр Корюков приехал на Таймыр, он, по его признанию, и не думал о сочинении северных мелодий. Но побывав в тундре в стойбищах оленеводов, рыбаков и охотников, услышав народные напевы и собственными глазами увидев этнические танцы, до глубины души проникся колоритом национальных мелодий. Они–то впоследствии и легли в основу фольклорного репертуара ансамбля «Хэйро».

Первыми и самыми яркими номерами коллектива в этом направлении стали песня «Дочь тундры», хореографическая картинка «Изгнание шамана», танец «Элден» («Северное сияние»), а также созданный по мотивам исторических событий танец «Герой Таймыра», посвящённый русской девушке–комсомолке, зверски убитой в 1920–х годах на фактории Карго местными богачами. Постановки воспринимались жителями Таймыра как реальные жизненные истории в художественном оформлении. В компании с агитбригадой и ещё несколькими самодеятельными коллективами Дома культуры артисты ансамбля ездили не только по Таймыру, но и по городам и посёлкам Красноярского края.

Покорение столицы

Неоднократно «Хэйро» выступал на московских сценах. Так, в 1973 году коллектив в полном составе исполнил в столице композицию «Северная сюита», через два года ансамбль пригласили на центральное телевидение для участия в программах «Мой адрес — Советский Союз» и «Радуга», которые транслировались на всю страну. В 1980 году солистка ансамбля «Хэйро» Нина Ландина принимала участие в культурной программе Олимпиады, а через два года в составе 48 человек «Хэйро» участвовал в смотре самодеятельного искусства народов Севера, посвящённом 60–летию образования СССР. В 1986 году выступление ансамбля «Хэйро» включили в программу международных Игр доброй воли в Москве.

Известны всем

И в новейшей истории ансамбль «Хэйро» продолжает держать марку и участвовать в основных событиях не только своего региона, но и всей страны. Ансамбль стал своего рода визитной карточкой Таймыра, без него не обходится практически ни одно официальное мероприятие. Он представлял территорию и Россию в 2013 году в Италии на Международном фольклорном фестивале «Дух планеты», на Олимпиаде в Сочи, выступал на церемонии закрытия зимней Универсиады в Казахстане в 2017 году, на Универсиаде–2019 в Красноярске. «Из последнего» — Гран–при на Международном фестивале «Сокровища Севера» в сентябре 2019 года.

Сейчас в основном составе ансамбля «Хэйро» 16 человек, вместе с вокальной группой «Сулускан» («Звездочка»), солистом — «янтарным голосом Таймыра» — Виталием Поротовым и художественным руководителем Галиной Чернышевой. Танцующие шесть пар официально числятся в ансамбле, имея соответствующую запись в трудовой книжке, большинство из них трудятся полный рабочий день. В их расписании — три блока занятий у балетного станка: классический танец, северный танец, национальный танец.

По словам Галины Чернышевой, вопрос подбора кадров в ансамбле является одним из важных аспектов работы. Многие приходят в коллектив с большим желанием петь и танцевать, но не все справляются, потому что это довольно тяжёлый труд. Недавно в «Хэйро» приняли двух молодых людей из посёлка Караул. Девушка окончила колледж искусств в Салехарде, юноша доучивается в Дудинке. Есть в составе и школьники, они официально оформлены в ансамбле и являются его полноценными участниками. Кроме артистов, имеется еще технический персонал, который занимается звуком, костюмами, административными и другими вопросами. Средний возраст участников «Хэйро» — 30–35 лет.

В Дудинском Доме культуры признаются: пандемия сильно повлияла на творческие планы артистов. В условиях неопределённости, а порой и невозможности проводить репетиции, им, как и всем, пришлось искать пути реализации творческого потенциала. И конечно, всё в том же интернете. В эти дни был записан новый проект «Уроки предков», который выйдет на сайте Дудинского городского Дома культуры уже в конце февраля.

На одном дыхании

На первом этапе артисты представили элементы национальных танцев народов Таймыра для совместного онлайн–разучивания. В финале первого этапа будет продемонстрирована полная версия данного танца. На втором этапе участники ансамбля «Хэйро» планируют рассказать о том, кто ставил эти танцы, и как появился номер. А в завершении будет представлена онлайн–история, посвящённая созданию костюмов, эскизов, разработке и подбору реквизита.

Жители и гости Дудинки с большим нетерпением ждали своих кумиров на первом концерте — билеты, количество которых было ограничено в связи с антиковидными мерами и особой схемой рассадки зрителей, были раскуплены в одночасье. Для гостей танцевальные номера «Хэйро» и вокальные выступления группы «Сулускан» промелькнули на одном дыхании. Чувствовались переживания артистов, особенно новеньких, для которых это был дебютный концерт. «Занервничаешь тут — увидеть зрителя впервые за полтора года!», — пошутил худрук.

В программе были представлены несколько уже известных постановок в обновлённой редакции, новые номера и уже ставшие классическими, как, например, танец «Хэйро» с хороводом или песня «От Дудинки до Норильска рукой подать» в исполнении мастера сцены Виталия Поротова.

По словам Галины Чернышевой, концерт они отработали хорошо, и от зрителей получили немало слов благодарности и цветов, тем не менее, «разбор полётов» потом всё равно провели. Ведь впереди предстоят ещё выступления, надеются в ансамбле.

Что для вас является символом Таймыра?

Говорит эксперт

— Ансамбль «Хэйро» — вот настоящая визитная карточка Таймыра: ему аплодировала Италия в 2013 году на Международном фольклорном фестивале «Дух планеты», он покорял зрителей на Олимпиаде в Сочи, представлял Россию на церемонии закрытия зимней Универсиады в Казахстане в 2017 году и выступал на Универсиаде–2019 в Красноярске. Рита Невелева, директор Дудинского городского Дома культуры

– Практика создания национальных творческих коллективов сейчас, что называется, в тренде. Самоидентификация малых народов через культуру, возрождение традиций, посредством танца и народной песни широко практикуется по всем северам и на Таймыре в том числе. Однако следует понимать, что не всегда правильно и даже возможно использовать в классических концертных постановках элементы национальной культуры в их чистом виде. Например, у одних народов движения в танце представляют собой ритуальное размеренное покачивание из стороны в сторону, у других — подпрыгивание на одной ноге, у третьих — взмахи руками. В классическом танце, с точки зрения канонов хореографии, полноценный концертный номер из этого сделать нельзя. Поэтому с каждым этнографическим изысканием в этой области следует кропотливо работать специалистам.

В этом смысле репертуар ансамбля «Хэйро» можно назвать образцовым, так как к сегодняшнему дню в его творческом багаже скопился огромный опыт постановки и стилизации танцев коренных народов Таймыра. Сбором материала занимались десятилетиями — это непростой и кропотливый труд, который ведётся и сейчас.

В прошлом году творческий коллектив отметил своё 50–летие. В его копилке — постановки танцев всех народов, населяющих Таймыр, кроме энцев. До сих пор не удалось этого сделать, потому что энцы как одна из самых малочисленных народностей сейчас активно борются за сохранение своего языка и письменности, о танцах и говорить не приходится. Но совсем недавно нам удалось собрать некоторый этнографический материал об энцах, и мы пригласили доцента кафедры этнокультурологии, балетмейстера, педагога–репетитора фольклорного театра–студии «Северное сияние» института народов Севера РГПУ им. А. И. Герцена в Санкт–Петербурге ставить у нас энецкий танец.

Вообще, история ансамбля «Хэйро» начиналась в своё время с обыкновенных агитбригад — была такая форма культурной работы на периферии, в посёлках и отдалённых районах Таймыра. Коллективы в их составе были самодеятельными, то есть танцевали и пели в них люди, так сказать, в свободное от работы время. Буквально через два года после образования ансамбль стали называть «народным» именно потому, что в нём состояли простые увлечённые люди. У агитбригады были свой катер и вездеход, на которых артисты отправлялись опять же «в народ» с выступлениями. Кстати, в своё время нашему отделу культуры пришлось продать вездеход, чтобы пошить для «Хэйро» первые костюмы, а среди разработчиков дизайна был известный таймырский художник Мотюмяку Турдагин.

Отмечу, что национальные ансамбли на северах появились одновременно с образованием национальных округов на Таймыре, в Эвенкии и на Чукотке. Многие из них существуют и сегодня, мы с ними хорошо знакомы.

С 2003 года, когда художественным руководителем ансамбля «Хэйро» стала выпускница Кемеровского института культуры

Галина Чернышева, коллектив совершил большой качественный шаг вперёд. Мы вместе упорно шли к тому, чтобы сделать ансамбль профессиональным. Сейчас в его составе выступают танцоры, которые не только официально оформлены на работу, но и получают соответствующее образование.

Подумаем вместе

Алексей Вильчук, строитель:

– Тут и гадать нечего! Визитная карточка Таймыра — его заповедники и в особенности плато Путорана. Я как–то провёл там две недели в походе: северная природа, горы и, конечно же, невероятной красоты водопады. Там фото и видео получаются потрясающие. А если на вершину горы взобраться и посмотреть вокруг — словно во «Властелине колец» очутился. Думаю, это в целом наше плато является основной точкой притяжения и для российских, и для иностранных туристов. Плато Путорана необходимо популяризировать у нас в стране и за границей. Собственно, ради этого стоит ехать на Таймыр. Жаль только, что удовольствие это недешёвое.

Андрей Гаврилов, автомеханик:

– Символом Таймыра лично я считаю белого медведя. Вспомните, как медведица Марфа гуляла в окрестностях Норильска, тогда об этом по всем телеканалам показали. Мой знакомый, который переехал в Норильск с Диксона, говорит, что у них пару лет назад в город пришла медведица с медвежатами, и они всем семейством стали кататься с ледяной горки чуть ли не в центре города. Можно ещё и Ледина вспомнить с его Айкой, ручной белой медведицей, жившей в квартире. Думаю, надо разрешить горожанам держать дома этих увальней и выгуливать их на спецплощадках. Тогда в Норильск выстроится очередь из интуристов, желающих посмотреть на «этих суровых северян». А если из косолапых ездовых животных сделать, так это вообще разрыв шаблона будет. Представьте себе особый арктический отряд стрелков на белых медведях — это же ночной кошмар любого генерала НАТО. Шучу, конечно.

Владислав Петров, полюбил Север после командировки:

– Визитной карточкой Таймыра может быть всё, что прямо или косвенно с ним связано, — олени, чумы, символы пяти этносов, северные блюда. Сагудай и строганина всегда ассоциируются с Заполярьем. Я впервые попробовал эти блюда именно в Дудинке и влюбился в них. Резьба по кости — тоже своего рода символ северных народных промыслов. А ещё наше северное сияние — оно не такое, как в других местах. Стылый воздух, который, если его хватануть, леденит и колет горло. Люди, которые приехали недавно или давно из различных городов страны, и каждый привнёс что–то своё в здешнюю жизнь.

Мария Никитич, пресс–секретарь Агентства развития Норильска:

– Мне кажется, искать символы региона — занятие пустое. Каждый гость большого Таймыра, я верю, найдёт здесь что–то своё, что отличает нашу землю от любой другой точки на карте. Кто–то скажет, что мы — особенные люди, которых больше нигде не встретить. Кто–то отметит природные объекты — от приближенных к городской черте до удалённого плато Путорана. Многим точно будет по душе яркое солнце в июльскую полночь, а кому–то захочется вернуться за «охотой» на северное сияние. У нас удивительный край. И покуда мы сами любим эту землю, к ней точно не смогут быть равнодушными гости. И пусть каждый сумеет здесь найти свою «визитную карточку».

Наталья Григорьева, начинающий блогер:

– Визитной карточкой Таймыра бесспорно выступает поистине необычная заполярная природа. Среди вечной мерзлоты летом расцветают невероятной красоты поляны цветов, на которых огнём горят удивительные северные цветы — жарки. Этот потрясающий контраст холода и ярких летних красок не может не заворожить! Помимо флоры на Севере очень разнообразен и животный мир. Великолепен северный олень, который является истинным символом Таймыра. И, конечно же, белые медведи.