Современность Енисейской Сибири в фотографиях

Организаторы приглашают принять участие в конкурсе жителей Красноярского края, республик Хакасия и Тува. С 22 октября по 10 ноября участники могут присылать работы, в которых отражены уникальность и красота Енисея, а также показана современность на побережье реки, объединяющей самобытные регионы Енисейской Сибири.

Для участия фотографам необходимо разместить в Instagramсвою работу под хештэгом #ПроЕнисейскуюСибирь, рассказать историю своего снимка и отметить аккаунты организаторов — @krasnoyarsk2019 и @visitsiberia.info.

Победители будут определены по итогам заседания конкурсной комиссии, которая выберет трёх призёров, а также несколько лучших работ среди остальных конкурсантов.