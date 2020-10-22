МАУ ИЦ «Норильские новости»

Современность Енисейской Сибири в фотографиях

Современность Енисейской Сибири в фотографиях

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Современность Енисейской Сибири в фотографиях

Стартует приём заявок на участие в фотоконкурсе «Про Енисейскую Сибирь».

Современность Енисейской Сибири в фотографиях

Организаторы приглашают принять участие в конкурсе жителей Красноярского края, республик Хакасия и Тува. С 22 октября по 10 ноября участники могут присылать работы, в которых отражены уникальность и красота Енисея, а также показана современность на побережье реки, объединяющей самобытные регионы Енисейской Сибири.

Для участия фотографам необходимо разместить в Instagramсвою работу под хештэгом #ПроЕнисейскуюСибирь, рассказать историю своего снимка и отметить аккаунты организаторов — @krasnoyarsk2019 и @visitsiberia.info.

Победители будут определены по итогам заседания конкурсной комиссии, которая выберет трёх призёров, а также несколько лучших работ среди остальных конкурсантов.

Фото из открытых источников
22 октября в 14:26 350
Про Енисейскую СибирьФотоконкурс
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