Созвучие добра и красоты

Хедлайнер мероприятия — невероятно талантливый, уникальный музыкант из Пятигорска. Павел с детства играет на скрипке в составе симфонических оркестров. Был момент, когда, повзрослев, он хотел бросить занятия музыкой и попросил у родителей купить ему машину, чтобы он мог самостоятельно зарабатывать на жизнь. Однако родители сделали Павлу подарок, который изменил его решение и жизнь, — это была немецкая мастеровая скрипка Joseph Berger, созданная в 1903 году. Именно её норильчане услышали на концерте.

Открыл музыкальный вечер Дедер вместе с преподавателями Норильской и Кайерканской школ искусств. «Впервые, кстати, кто-то играет мою музыку», — поделился Павел. Норильчане наслаждались созвучием электронной музыки (которую Павел также создаёт сам) и виртуозной игры на скрипке. Такого в Норильске ещё не было. Восторг слушателей и восхищение мастерством музыканта выразились в звонких аплодисментах. А вишенкой на торте стало столь же чарующее скрипичное соло, исполненное в завершение концерта.

Павел Дедер поддерживает благотворительность и активно занимается ей. Несколько раз в год он даёт концерты для реабилитационных центров детей-инвалидов. После концерта директор фонда «Наш Норильск» Анна Макуха отметила: «Мы благодарим Павла за поддержку и возможность услышать что-то необычное. Здорово, что такие люди не только делятся своим искусством, но и учат этому наших детей».

Накануне мероприятия он провёл мастер-классы для педагогов и воспитанников Норильского колледжа искусств. Рассказал о своей уникальной методике в написании музыки, а на следующий день самые стойкие ребята, которых выбрал сам Павел, поиграли на скрипке вместе с гостем. А ещё музыкант дал спонтанный мини-концерт в атриуме «Арена–Норильск». Посетители комплекса восторженно отмечали, что чудные звуки скрипки пробирали до мурашек. В свою очередь Павел, знакомясь с городом, тоже получил массу впечатлений, которые и трансформировались в яркое, эмоциональное выступление.

Часть средств, собранных на концерте, пойдёт в целевой капитал эндаумент-фонда «Наш Норильск», первого и единственного фонда такого формата на всей Арктической территории Российской Федерации и в целом в стране. Капитал формируется за счёт пожертвований, а доход распределяется через грантовые конкурсы среди некоммерческих организаций, реализующих социально значимые для территории проекты и инициативы в области культуры, науки, образования, искусства, здравоохранения, экологии, спорта и социальной помощи.

В этом году фонду исполняется три года. С начала этого года «Наш Норильск» проводит различные мероприятия для жителей Норильска и Таймыра, в том числе совместно с предпринимателями, например, акция «Доброкорюшка», фестиваль традиционных видов спорта «Наш Норильск».

«В ближайшее время планируем приглашать артистов, которые готовы поддержать фонд. Сейчас ведём переговоры с одной певицей, бывшей норильчанкой, хотим пригласить её с концертом», — поделилась планами Анна Макуха.

Автор: Александра Крюкова