МАУ ИЦ «Норильские новости»

Спасибо, Мама

Спасибо, Мама

Главная / Новости / Культура

Спасибо, Мама

На YouTube канале Городского центра культуры пройдёт концерт в честь Дня матери.

Спасибо, Мама

День матери – день, который посвящён самым дорогим, любимым, нежным и ласковым женщинам на свете. Одно слово «мама» таит в себе целый мир.

В честь такого светлого праздника 29 ноября в 12.00 Городской центр культуры проведёт онлайн-концерт на YouTubeканале - https://www.youtube.com/channel/UCloVuDl561hMe5-jQTHtNIg

Все желающие смогут посмотреть тематический концерт «Спасибо, мама».

Зрителей ждут лучшие номера коллективов Большого Норильска.

Фото из открытых источников
24 ноября в 15:20 360
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также