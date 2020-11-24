День матери – день, который посвящён самым дорогим, любимым, нежным и ласковым женщинам на свете. Одно слово «мама» таит в себе целый мир.

В честь такого светлого праздника 29 ноября в 12.00 Городской центр культуры проведёт онлайн-концерт на YouTubeканале - https://www.youtube.com/channel/UCloVuDl561hMe5-jQTHtNIg

Все желающие смогут посмотреть тематический концерт «Спасибо, мама».

Зрителей ждут лучшие номера коллективов Большого Норильска.