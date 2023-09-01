Специалисты библиотеки проверят знания норильчан

Сегодня, 1 сентября, в 15.00 на Ленинском проспекте пройдёт акция «Бегущая книга».

Мероприятие пройдёт в честь Дня знаний. У прохожих будет шанс освежить знания школьной программы. Специалисты библиотеки будут задавать различные вопросы от правил русского языка до фактов географии.

За правильные ответы можно будет получить в подарок книгу.