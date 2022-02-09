Специалисты учреждений культуры могут повысить свою квалификацию онлайн

Первое занятие прошло 7 февраля, в нём приняли участие более 300 слушателей. Онлайн-лекции продлятся до середины марта.

В частности, 7 февраля стартовали дистанционные курсы при Казанском государственном институте культуры. Здесь пройти повышение квалификации можно по двум программам: «Создание мультимедиа-презентаций с использованием технологий виртуальной реальности» и «Формирование информационной культуры детей: цифровые технологии, сетевой этикет, информационная безопасность». Обучение продлится до 16 февраля.

Кемеровский государственный институт культуры предлагает курс лекций «Формы виртуального информационного и библиографического обслуживания читателей», который продлится чуть более двух недель. А 14 февраля там начнётся двухнедельное обучение по программе «Организационные основы создания школ креативных индустрий в субъектах РФ».

При Челябинском государственном институте культуры с 8 февраля слушатели пройдут курс по программе «Проектирование и продвижение эффективных информационно-рекламных материалов для учреждений и организаций отрасли культуры». Занятия продлятся до 17 февраля.

Сразу три программы будут запущены в феврале при Краснодарском государственном институте культуры. 15 февраля там стартуют недельные курсы по таким направлениям, как «Инновационно-проектная и грантовая деятельность библиотек», «Искусство народного пения в системе учреждений культуры и образования на современном этапе» и «Традиционные и современные технологии в изготовлении изделий декоративно-прикладного искусства».

Ещё два направления откроются при Пермском государственном институте культуры. Там с 17 февраля в течение двух недель будут проводиться двухнедельные занятия по программе «Любительский театральный коллектив: современные театральные практики», а с 21 февраля заинтересованные слушатели начнут осваивать программу «Особенности организации волонтёрской деятельности в сфере культуры».

В прошлом году благодаря проекту «Творческие люди» такой возможностью для повышения квалификации воспользовались 1054 специалиста учреждений культуры и образовательных организаций области культуры Красноярского края.