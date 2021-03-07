Споём на «Планёрке»!

В последнюю субботу февраля в Арт–холле на два юбилейных концерта собралось более 400 человек, разумеется, с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Встречи в Городском центре культуры, где все эти годы таланты «Планёрки» выступали с аншлагами, ещё впереди — там пока продолжается плановый ремонт Большого зала.

Главным традициям не изменяли — любимые ведущие Леонид Соломаха и Лариса Тимкина уверенно вели песенную «Планёрку» с участием ветеранов и новобранцев. Кандидат педагогических наук Лариса Тимкина написала оригинальный сценарий для праздника и даже подготовила песню в подарок. Она поделилась с «Заполярной Правдой»:

– Я долго была преданным зрителем «Планёрки» — не отпускало ожидание сюрприза, удивления, потом волею судьбы оказалась по другую сторону сцены. На «Планёрке» человек погружается в особое состояние радости, вдохновения, сотворчества. Здесь люди, мне кажется, сами удивляются своим возможностям и этим удивляют зрителя. Мы всегда пытаемся объединить разные жанры, чтобы норильчане увидели и услышали то, что им нравится. Конечно, без Леонида Соломахи проект бы не состоялся, он тот локомотив, который даёт возможность реализоваться любому, и тогда все отложенные в юности творческие желания исполняются.

Интересно, что первая «Планёрка» родилась из–за... нелётной погоды. Как раз в конце ноября 2005 года в ГЦК проходил Таймырский фестиваль авторской песни, но пути–дороги в наш город замело, почётные гости задерживались, и депутат горсовета, большой любитель авторской песни, Леонид Соломаха экстренно организовал выступление поющих руководителей. Этот концерт так понравился, что публика потребовала продолжения. С тех пор состоялось около 70 концертов на различные темы — от программ, посвящённых календарным датам и событиям в Норильске, до юмористических проектов. Особая миссия — программы в честь Дня Победы, на которые приглашают и школьников.

За три пятилетки на проектах «Планёрки» побывали более 30 тысяч зрителей, для которых 230 поющих начальников исполнили более полутора тысяч композиций. Кстати, известно, что участниками «Планёрки», которые бегут на репетиции после ответственной работы, за 15 лет съедено около 100 килограммов различных бутербродов. Но творческие силы прежде всего подкрепляют искренняя любовь и признательность горожан. Билеты на «Планёрку» достать бывает весьма непросто.

Мы спросили верных зрителей, за что же они любят «Планёрку». И ответы были ожидаемы — за тёплую, душевную и дружескую атмосферу, за талант и самоотверженность исполнителей, среди которых на удивление почти нет профессионалов сцены, и, конечно, за возможность совместного творчества, когда можно исполнить всем залом столь дорогие сердцу песни.

Среди постоянных участников «Планёрки» немало руководителей из педагогической и культурной элиты нашего города, имена которых на слуху, — Галина Пляскина, Елена Савосина, Анастасия Батова, Татьяна Скорик, Лариса Стрючкова. Есть и медики — Юрий Лабузов, Алина Крамарева. Из производственников — Сергей Бездетко, Юлия Малякина, Ирина Бокова и другие. Среди тех, кто недавно в проекте, но уже любим по выступлениям на других площадках, — Ольга Челяда и Юрий Гуляев, Оксана Завгородняя, Эдуард Стрелец. Всех имён за историю «Планёрки», о которой уже можно написать увлекательную городскую повесть, и не назвать. А в уникальном проекте в своё время принимали участие известные норильчане разных рангов — Константин Горбель, Иван Христенко, Андрей Магеров, Александр Троцкий, Виктор Егоров, Владимир Домрачев, многие уже живут на материке.

На юбилейном концерте ведущие устроили шуточный кастинг — участники показывали свои оригинальные песенно–танцевальные номера, а зрители дружно за них голосовали. «Планёрка» постоянно удивляет новыми творческими союзами, её участники не устают экспериментировать. Среди любимцев публики, без сомнения, вокалист Николай Елкин, руководитель методического объединения, мастер трудового обучения, который занимается с детьми в норильской школе–интернате. Он, наверное, рекордсмен по количеству исполнений любимых песен в дуэтах, трио, ансамблях. Николай выступает и с известной танцевальной парой семьи Панормовых. Когда–то он пел в школьном ансамбле, ходил на занятия к известному музыканту Александру Маркелову, который и привел его в дружную команду «Планёрки», которая всегда рада единомышленникам. Среди них были и наши коллеги Виталий Толстов, Татьяна Крамарева. А с недавних пор к творческому коллективу присоединился фотокорреспондент «Заполярной Правды» Владимир Макушкин. Казак по рождению, он поёт любимые песни родного края и эстрадные хиты. На этот раз публика поднялась с мест во время его такого сердечного исполнения «Помолимся за родителей».

Впервые побывала на концерте «Планёрки» педагог Наталья Зорина, которая и раньше слышала от коллег о творческом полёте объединения, начинавшего с бардовской песни и постепенно расширившего репертуар до исполнения лучших эстрадных произведений страны и мира. Наталья, сама многодетная мама, особенно оценила пение мамы пяти детей, которая успешно трудится в руководящей должности, Марии Просекиной, а еще отметила, что «Планёрка» успешно объединяет норильчан разных поколений. Рэп–композиция в исполнении 15–летних талантов из третьего лицея вдохновила и взрослых. А новый концерт «Планёрки» намечен на апрель, значит, снова будем петь хорошие песни!