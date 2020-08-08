Среди победителей фотоконкурса «Таймыр–2020» есть и норильчане

Конкурс инициировал отдел по связям с общественностью администрации Таймырского Долгано–Ненецкого муниципального района. Члены жюри выбрали лучшие фотографии в пяти номинациях. Победителем стала норильчанка Ольга Александрова с фотографией «Розовый вечер», а её работа «Гастрономический рай» признана лучшей в номинации «Таймыр — край удивительный».

В номинации «Времена года» победил норильчанин Евгений Стренадко с фотографией «Весенний настрой», сделанной на озере Собачьем. Фотоработу Равиля Исмаилова «В порту. Дудинка» назвали лучшей в номинации «Мой город», а снимок «Хантайское Озеро. Вид с глади озера» Романа Катыгинского — лучший в номинации «Мой посёлок». Победителем в номинации «Трудовые будни» стал Евгений Мелехов, в номинации «Портреты земляков» — Роман Катыгинский с фотографией «Мой друг Лёша Маймаго». Отличившихся наградят в конце года, лучшие фотоработы опубликуют в юбилейном альбоме в честь 90–летия Таймыра.