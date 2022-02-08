Стали известны имена победителей конкурса полярной арт-резиденции PolArt

По итогам ежегодного Всероссийского конкурса полярной арт-резиденции на рассмотрение экспертной комиссии были допущены 52 проектные заявки от российских художников и кураторов из 18 городов России.

«Мы получили в целом более крепкие, продуманные авторские художественные идеи. Почти не было случайных заявок по сравнению, например, с прошлогодним набором. Видно, что художники ждут конкурс PolArt и готовятся к нему. Очень явно общий акцент сместился в соучастные и исследовательские практики. Возможно, на последнее оказала влияние и новая номинация, направленная на поддержку синтеза искусства и науки, новых технологий», - комментирует результаты конкурса Наталья Федянина, куратор PolArt и директор Музея Норильска.

В новом творческом сезоне в программе PolArt-резиденции был сделан акцент на новые технологии, медиа-арт и сайенс-арт. Была объявлена новая номинация «Полярные реальности: синтез художественного и научного, искусства и технологий». Художникам предложили представить, додумать, создать Норильск, Север. Предложение сразу получило живой отклик. Как результат – среди проектов-победителей два из семи принадлежат к новой номинации.

Один из постоянных экспертов конкурса PolArt Сергей Ковалевский, заместитель директора по проектно-исследовательской деятельности Музейного центра «Площадь Мира» (Красноярск) дал краткое резюме: «По итогам конкурсного отбора могу отметить, что в этом году среди предложенных идей меньше художественно-пластических практик. При этом заметно превалирует городской дрейф». При этом предполагается осуществить сразу несколько новых резидентских проектов, связанных с городскими и окологородскими маршрутами-исследованиями.

Итак, к победителям. В новой номинации «Полярные реальности: синтез художественного и научного, искусства и технологий» лучшими стали: Алексей Павлов (Санкт-Петербург), «Вестники и обещания» -художественный спекулятивно-материалистический проект в области экологического мышления, позволяющий рассмотреть явления роста популяции голубей и воробьёв в Норильске в качестве прямого вестника и последствия глобального потепления. Андрей Чугунов (Екатеринбург), проект «Карты сознания/mind maps» - технологическое искусство, тотальная медиаинсталляция, документирующая процесс познания в ходе чтения в общественном транспорте. Художественный поиск взаимосвязи реальных локаций и знаний в городе.

Победители в номинации «Полярные видЕния»: северная урбан-экспедиция»: Владимир Селезнев (Екатеринбург), «Зимний сон и его обитатели. Мифология снежного Норильска» - партисипаторный кураторский проект, открытая мастерская. Лукия Мурина (Томск), проект «Документация пейзажа» - графика. Попытка переосмысления индустриального пейзажа, поиск новых пластических решений темы.

Победители в номинации «Полярные вИдения»: сценарный пленэр»: Людмила Михайлова (Москва), проект «НОРСВЕТ» - создание аудиовизуальной инсталляции на основе исследования природной и городской световой среды Норильска, её влияния на эмоциональный фон человека, живущего в Заполярье. Стас Багс (Санкт-Петербург), Ovibos moschatus - партисипаторный проект, инсталляция, стрит-арт. Серия туристических походов на природу вместе с норильчанами для исследования территории, обмена знаниями в диалогах об искусстве, поиска артефактов-экспонатов будущей коллективной выставки. Маргарита Макарова (Москва), проект «[Деревня], о которой никто не вспомнил» (рабочее название) - междисциплинарное исследование, memory studies – механизм формирования и передачи представлений о прошлом. Приглашение погрузиться в историю, культуру и быт коренных малочисленных народов Севера для глубокого художественного исследования и переосмысления.

В этом году победителям дали больше времени на реализацию проектов. Теперь приехать в Норильск они могут с марта по декабрь.