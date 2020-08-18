Стали известны результаты проекта-конкурса «Отражение»

Уже третий раз в северном городе проходит проект «Отражение». Участником может стать каждый в возрасте от 10 лет. Самое интересное, что участие в проекте может быть как индивидуальным, так и в группе. Всех участников разделили на две категории: от 10 до 17 лет, от 18 и старше.

Организаторами конкурса выступило МБУ «Кинокомплекс «Родина» при поддержке администрации города Норильска, Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», фотоклуба «Таймыр» и благотворительного фонда социальных программ «Территория добра».

Всего на конкурс поступила 521 работа, для жюри была нелёгкая задача определить лучших, но они справились.

Так, победителями в номинации «Как закаляется сталь» (10-17 лет) стали Таран Кирилл - «Профессия смелых», Опрышко Владислав - «Рабочие дни моего папы». А в возрастной категории 18 и выше: Стасенко Евгений - «Производственный портрет», Болдырев Дмитрий - «Съемка в любую погоду», Мелехов Евгений - «Искры».

В номинации «Вечное сияние чистого Севера» (10-17 лет) победили Биличенко Екатерина - «Первый снег», Власевская Карина - «След от прогулки», Кузнецов Никита - «Я красив, но одинок». И в категории 18 и выше: Шахрай Юлия с серией работ «Пейзажи Таймыра», Стасенко Оксана - с серией работ «Суровое очарование», Александрова Ольга - с серией работ «Фауна Таймыра».

В номинации «Не один и не дома» (10-17 лет) стали лучшими Осипова Анастасия - «Жизнь – игра!», Бейсембаев Ерасыл - «Вместе веселее», Пинкин Егор - «Водные процедуры». В категории 18 и выше - Волков Михаил - «Доброе утро в горах», Куликов Сергей - «Дружная компания», Каушан Леонид - «Солнечный зайчик стеклянного глаза».

В номинации «Операция «В»…» (от 18 лет и старше): Болдырев Дмитрий - «Тяжелая волонтерская доля», Булавинец Демьян - «С ветерком», Фех Алексей - «Спит усталый волонтер».

А вот в номинациях «Судьба человека» (обе возрастные категории) и «Операция «В»…» (10-17 лет) жюри не смогли выбрать победителей.

Также несколько работ заслужили специальные дипломы: Ефимов Александр - «За атмосферу в кадре», Перескоков Андрей - «За сияние Севера», Шахрай Юлия - «За сильный кадр».

Все победители и призеры III ежегодного фотографического проекта-конкурса «Отражение» были награждены памятными дипломами и ценными призами.

Оценить красоту конкурсных работ можно будет уже 19 августа. Специально ко Всемирному дню фотографии кинокомплекс «Родина» разместит в своих официальных аккаунтах видеоролик с работами победителей.