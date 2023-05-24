Стали известны третьи финалисты игры Клуба «Веселый «Норникель» сезона 2023

Самые веселые и находчивые сотрудники компании сразились в третьей отборочной игре корпоративного турнира. Путевку в финал получили сразу три команды.

В Городском центре культуры состоялась третья отборочная игра Клуба «Веселый «Норникель». Снова в нашем зале не было пустого места, это значит юмор собрал всех любителей шуток, смеха и остроумия. В этом сезоне сражаются 18 команд. Лейтмотивом звучит тема грядущего 70-летнего юбилея города: «Норильск Версия 7.0 «Обновление».

В отборочной игре командам нужно было показать выступления: приветствие – участникам предстояло ярко заявить о себе при помощи реприз, миниатюр и песен; разминку из трех этапов – классических вопросов, составления слоганов и придумывания комментариев к стоп-кадрам; музыкальную открытку; показ видеороликов на тему «Кардинальные правила безопасности труда».

На третьих отборочных играх встретились шахтеры, энергетики, газовики, проектировщики, плавильщики, сотрудники front-офиса. Семь команд предприятий филиалов и РОКС компании «Норникель» и гость игры, команда Медного завода, блеснули своим искромётным юмором, показали свой артистизм и поразили талантом и энергией зрительный зал.

Гостем игры выступила команда Медного завода Medium Well. Их выступление было запоминающимся и динамичным.

Как отметила Жанна Филатова, куратор Клуба «Веселый «Норникель», главный специалист отдела по работе с целевыми группами персонала Управления корпоративных проектов Заполярного филиала, в этом сезоне помимо сильных опытных игроков, очень уверенно выстрелили новички. Так, впервые выступила команда «План Б» Департамента по развитию бизнес-систем Заполярного филиала «Норникеля». Эта «темная лошадка», как ее еще назвали коллеги по игре, отметилась остроумием и интеллигентными шутками. Кроме того, ребята из «Осторожно, ГАЗ!» «Норильскгазпрома» также очень ярко для новичков заявили о себе, не побоявшись в конкурсе приветствия в шуточной форме обсудить соперников. Команда Общего центра обслуживания, выступающая второй сезон, уже показала себя как единый организм, в котором каждый знает свое дело и каждый находится на своем месте. В обновленном составе выступила команда Надеждинского металлургического завода «#НаМаЗи». Остальные команды опытные. Так, например, капитан команды «Башня» Ксюша играет в КВН с 2012 года, а вместе девушки выступают с 2018 года. Эту команду зрители узнают по рэпу, без которого обычно не обходятся их выступления. Женская сборная неженского предприятия рудника «Таймырский «Высокое содержание» – обаятельна и остроумна, к тому же дополнена двумя харизматичными парнями. За первый конкурс приветствия они единогласно получили от жюри «все шестерки», впрочем, как и команда «Башня».

В конкурсе «разминка» лучшими себя показали команды: «Высокое содержание» (рудник «Таймырский»); «Непорочные связи» (ООО «Норникель – Общий центр обслуживания»). Отметим, что на каждый из этапов разминки отводилось строго 30 секунд. Этого командам порой явно не хватало, чтобы выразить весь свой фонтан идей.

Шутки по делу и прекрасная энергетика царили в зале ГЦК в этот субботний вечер. Этому способствовала во многом поддержка болельщиков, которая заряжала команды перед каждым конкурсом. Публика очень живо реагировала на остроумные шутки, тем более что их было предостаточно. Если атмосфера веселья на игре – огонь, то команда высекает искру, а аплодисменты зрителей раздувают пламя. Юморили о понятных Норильску темах, много шуток было о производственных делах и работе в компании, а также о городских темах, особенно актуальных весной. Так, в выступлениях ребят звучали такие темы, как: новая уникальная программа «Норникеля» «Цифровой инвестор», реновация, благоустройство пешеходной зоны на улице Мира, выступление певца Шамана на Дне города. Пожалуй, сложно придумать лучший тимбилдинг, чем КВН: команды соревнуются, проявляют творческие способности, навыки работы в коллективе, обмениваются идеями и креативом.

Всю игру результаты качались, как по волнам. Все команды достойно себя показывали, у каждой была своя изюминка. Настало время подводить итоги.

Член жюри, директор Департамента промышленной безопасности и охраны труда ЗФ «Норникеля» Илья Зингалев: «Очередная игра сезона – не менее яркая, очень приятно было наблюдать за игрой, слышать искрометный юмор, радует появление новых лиц и команд. Например, Департамент по развитию бизнес-системы. Старожилы – тоже замечательные, отмечу потрясающую игру команды «Башня». Подводя итоги конкурса за видеоролики по кардинальным правилам, Илья Олегович отметил, что каждый раз команды умудряются придумывать что-то новое, удивляя талантом. Он поблагодарил все команды, что они так постарались обыграть эту важную тему, приложив много энергии, времени и труда на трехминутные ролики. Победителей обязательного конкурса стало двое – команды ДРБС и Института «Норильскпроект», их отметили отдельным призом и специальным кубком.

Подведение итогов и церемонию награждения третьей отборочной игры Клуба «Веселый «Норникель» провела Анна Жилина, председатель жюри, заместитель директора, художественный руководитель Дворца культуры Заполярного филиала компании. Она отдельно поблагодарила каждую команду за отличную игру: «Очень непросто сражаться, когда играет семь команд. Я сегодня вами всеми поражена. Приятно удивлена отрепетированности команды НМЗ, материал команды рудника «Таймырский» – это всегда изюминка, их шутки идут в народ. «Осторожно, ГАЗ» просто выстрелили сегодня, для новой команды это невероятно. Команда «Башня» – это талант делать вдвоем такие вещи, я в восхищении от вас. Команда «Энерджи» – отличный шабаш девчонок, вы были сегодня великолепны. ДРБС – темная лошадка сезона, настолько интеллектуальны и интеллигенты, что хочется за вами следить и хочется от вас более жестких шуток, вы можете. Команда «Непорочные связи» – нет эпитетов, чтобы описать, что вы творите на сцене, вы огромные молодцы».

Путёвку в финал сезон 2023 года Клуба «Веселый Норникель» с результатом 16,4 балла получили три команды – Непорочные связи» «Норникель – Общий центр обслуживания», «Башня» Норильского филиала «Институт «Норильскпроект», «Высокое содержание» рудника «Таймырский». Второе место заняла команда «Осторожно, ГАЗ» «Норильскгазпрома». Третье место у команды «Энерджи» Норильско-Таймырской энергетической компании (15 баллов). Кубки и памятные подарки за участие получили команды «На Мази» Надеждинский металлургический завод им. Б.И. Колесникова и План «Б» Департамента по развитию бизнес-системы ЗФ.

Финал игры Клуба «Веселый «Норникель» сезона 2023 года намечен на сентябрь.

Автор Гузель Табаева