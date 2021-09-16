Стартовал приём работ на выставку «Северная коллекция. Искусство художников Севера Красноярского края»

К участию приглашаются авторы, имеющие специальное художественное образование, члены творческих союзов и ассоциаций, студенты художественных отделений в возрасте от 16 лет. Выставочный комитет рассмотрит работы на свободную тему, выполненные в любом направлении, в различных техниках и материалах. Важное условие — работы должны быть созданы в период с 2020 года и ранее не экспонированы публично. По итогам выставки будет издан каталог «Северная коллекция».

Участникам необходимо подготовить в электронном виде фотоизображения работ небольшого разрешения и объёма (общий вес изображений — до 2 Мб), заполнить заявку и направить на электронный адрес: severvystavkom@gmail.com. Заявки принимаются до 1 ноября.

Подробную информацию можно получить, пройдя по ссылке или позвонив по телефонам: (3919)433569; 89134955017, Элина Радченко.