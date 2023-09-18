Стартовал приём заявок на IV Всероссийский конкурс «Библиотеки. ПРОдвижение»

Главная цель конкурса — выявить и распространить лучшие практики продвижения бренда библиотек, а также повысить доступность информации об их деятельности, информировать общественность о возможностях библиотек и их преимуществах перед другими культурными институциями.

Заявки принимаются по пяти номинациям: «Библиотека как бренд», «Лучшая пресс-служба библиотеки», «Продвижение библиотеки в социальных сетях», «ПРОнаставник библиотеки», «Специальный приз жюри».

В состав жюри войдут специалисты в области медиакоммуникаций из числа организаторов конкурса. Работы конкурсантов будут оцениваться в соответствии со специальными критериями для каждой номинации.

Победители получат дипломы от Министерства культуры РФ, денежные призы в размере 100 тысяч рублей и памятные подарки. Торжественная церемония награждения запланирована на ноябрь.

Работы финалистов будут опубликованы на сайте конкурса, что позволит представителям библиотечного сообщества со всей страны ознакомиться с лучшими PR-практиками и проектами в отрасли. Учредитель конкурса — Министерство культуры Российской Федерации, организатор — Российская государственная библиотека.

Подать заявку можно на официальном сайте конкурса до 1 октября.

Ознакомиться с положением конкурса можно по ссылке.