Стартовала заявочная кампания XIX Международного фестиваля этнической музыки и ремёсел «МИР Сибири»

Претендовать на получение традиционной премии в рамках фестиваля смогут профессионалы и любители народного творчества. Принять участие можно по 18 номинациям. Конкурс рассчитан как на детей, так и на взрослых, коллективов и сольных исполнителей. Оценивать конкурсантов будет обновлённый состав жюри под председательством известного фольклориста и музыкального продюсера Сергея Старостина и художника-керамиста профессора Александра Мигаса.

«МИР Сибири» – один из крупнейших и авторитетных этнических фестивалей страны. В прошлом году мероприятие посетили 66,5 тысячи гостей. Фестиваль признан одним из лучших проектов в области событийного туризма и получил Гран-при Национальной премии Russian Еvent Awards-2022. Международный фестиваль этнической музыки и ремёсел «МИР Сибири» проходит в рамках нацпроекта «Культура» и при поддержке Министерства иностранных дел РФ.