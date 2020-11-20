Стартует XXXIX Таймырский фестиваль авторской песни

В следующем году фестиваль будет праздновать юбилей, 40 лет вместе с северянами. А в этом году мероприятие пройдёт в онлайн-формате.

Участники должны записать песню на видео в горизонтальном формате, соответствующую номинациям конкурса: исполнитель; дуэт, ансамбль; автор стихов и музыки. Можно исполнить до двух песен в каждой номинации. Далее запись нужно выложить на YouTube канал и до 22 ноября отправить ссылку на электронную почту temnikova64@inbox.ru. Для подтверждения участия необходимо позвонить по телефонам – 22-87-14 или 8-913-493-44-37, Темникова Надежда Владимировна. Организаторы напоминают, что фонограммы не будут допускаться до участия в конкурсе.

26 ноября в 19.00 пройдёт конкурсный концерт авторов и исполнителей, 27 ноября в 19.00 состоится открытие фестиваля, 28 ноября в 18.00 состоится большой концерт бардовской песни.

Онлайн трансляции будут проходить в Instagram в аккаунте @gcknorilsk.

Дипломы победителям и лауреатам будут вручаться дистанционно.