Стоп, снято!

Учредители фестиваля — кинокомплекс «Родина» и управление по делам культуры и искусства администрации Норильска. Приём заявок шёл с 24 марта по 31 июля. Несмотря на онлайн- формат, «Сова» приняла под своё крыло рекордное количество работ — 334 (в прошлом году их было 238).

За главный приз боролись участники из Москвы, Новосибирска, Перми, Норильска и Дудинки, а также представители из Хакасии, Якутии, Башкирии и даже из Молдовы.

Участники соревновались в двух возрастных категориях — до 7 лет и от 8 до 17. Работы оценивались в номинациях: «Игровой фильм в жанрах: детектив, комедия, драма»; «Документальный фильм или познавательная передача для детей школьного возраста»; «Анимационный фильм»; «Социальный ролик на тему «Экология»; «Патриотическая тема»; «Фильм или видеосюжет, посвящённый 75–летию Победы в Великой Отечественной войне». Остались и традиционные дополнительные номинации: Гран–при, специальный приз им. И. С. Магитона «За широту и романтизм мышления, за остроту глаза», приз зрительских симпатий и поощрительный приз открытого интернет–голосования «Отдай свой голос лучшим».

В составе профессионального жюри выступили: Сергей Серёгин (Москва) — режиссёр, сценарист, руководитель мастерской режиссуры мультимедиа ВГИК, президент открытого Всероссийского мастер–класс–фестиваля детского мультипликационного кино «Жар–птица», неизменный уже на протяжении нескольких лет председатель жюри; Александр Калашников (Красноярск) — режиссёр «Красноярской киностудии», звукорежиссёр, член Союза кинематографистов России, постоянный заместитель председателя профессионального жюри фестиваля–конкурса «Полярная сова»; Евгений Селиванов (Новосибирск) — директор детской киностудии «Поиск», исполнительный директор Ассоциации детских студий мультипликации, исполнительный директор фестиваля «Жар–птица»; Елена Ярёменко (Москва) — декан факультета анимации и мультимедиа ВГИК; Ирина Субочева — начальник управления по делам культуры и искусства администрации Норильска; Андрей Раздивилов — видеоинженер Дворца культуры «Норникеля»; Гульнара Эльмурзаева — директор Молодёжного центра Норильска.

Работа членов жюри из–за ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции велась дистанционно.

– Мы долгое время считали: очень хорошо, когда жюри приезжает к нам на территорию и именно здесь знакомится со всеми работами. Но в этом году, тщательно всё проанализировав, работы решили выкладывать на интернет–площадку. Все члены жюри отсматривали их в удобное время и имели возможность спокойно подумать и оценить увиденное, — рассказала Анастасия Батова, директор кинокомплекса «Родина».

На общей конференции активно обсуждали каждую работу, было много споров, но к совместному решению пришли единогласно. Так, все участники жюри отметили работу «Давай проверим!» Марины и Вероники Рудаковых (Дудинка), которая стала лучшей в номинации «Документальный фильм или познавательная передача для детей школьного возраста», высоко её оценил Александр Калашников как мастер документалистики.

На завершающей неделе конкурса, с 19 по 23 октября, в рамках фестиваля проходил ряд мероприятий, в которых могли поучаствовать все желающие. Трое членов жюри провели мастер–классы на онлайн–площадке ZOOM. Участие было бесплатным, посетить мероприятие на платформе могли слушатели со всей России.

Ещё была возможность посетить лекцию ВГИКа на факультете режиссуры медиа «Кто такой режиссёр и зачем он нужен» от Сергея Серёгина. От Елены Ярёменко слушатели узнали обо всём спектре анимационных технологий, этапах создания мультфильма на мастер–классе «Анимационные технологии. Создание анимационного фильма». А мастер–класс «Снимаем мультфильм дома» провела руководитель студии детской мультипликации киностудии «Поиск» Лейла Сиянова.

Помимо этого, в онлайн–формате устроили показ документального фильма «Замороженное время» Александра Калашникова.

Единственным «живым» мероприятием на этой «Полярной сове» стал показ внеконкурсной программы фестиваля «Уличное кино». Она включала в себя шесть фильмов. Ленты для показа отбирали сами организаторы. Фестиваль проходил в Осеннем зале «Родины». Там 120 мест, но в соответствии с рекомендациями по соблюдению социальной дистанции на показе присутствовали всего 60 человек.

– Мы уже несколько лет показываем и конкурсную, и внеконкурсную программы летом на улице в рамках Фестиваля северной ягоды и Дня города, — добавила Анастасия Батова.

Также на завершающей неделе проходило онлайн–голосование на сайте кинокомплекса. В акции «Отдай свой голос лучшему» каждый желающий мог отметить наиболее понравившуюся работу.

Детское жюри, в состав которого вошёл 21 воспитанник интерната № 2, как всегда, определяло, кому из участников достанется «Приз зрительских симпатий». Ежедневно с 10 до 16 часов дети по достоинству оценивали каждую из представленных работ (всего 168 анимационных фильмов) и единодушно выбрали победителя: им стал мультфильм «Крылья» (пермская студия «Анимашка»).

Финальным аккордом фестиваля–конкурса стало объявление победителей. Гран–при получил фильм «Ефремовы» Анастасии Червяковой и Владимира Зайцева, работавших под руководством Евгения Сахарова (молодёжная видеостудия «Шумные дети», Белгородская область, Новый Оскол). Именно к ним отправится традиционная статуэтка совы из бивня мамонта.

С полным списком победителей можно ознакомиться в социальных сетях кинокомплекса «Родина», а также на сайте кино–родина.рф.

Светлана Кудряшова