МАУ ИЦ «Норильские новости»

Студентам Норильского колледжа искусств выпал шанс побывать на мастер-классе известного костореза

Студентам Норильского колледжа искусств выпал шанс побывать на мастер-классе известного костореза

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Студентам Норильского колледжа искусств выпал шанс побывать на мастер-классе известного костореза

Кирилл Никифоров - известный мастер резьбы по кости и дереву. Он удостоен знака «Мастер декоративно-прикладного искусства и ремёсел Ямало-Ненецкого автономного округа», является лауреатом премии губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, награждён медалью «За успехи в создании, сохранении и пропаганде культурных ценностей коренных малочисленных народов Севера». В его послужном списке множество побед в различных конкурсах и фестивалях.

Студентам Норильского колледжа искусств выпал шанс побывать на мастер-классе известного косторезаСтудентам Норильского колледжа искусств выпал шанс побывать на мастер-классе известного косторезаСтудентам Норильского колледжа искусств выпал шанс побывать на мастер-классе известного косторезаСтудентам Норильского колледжа искусств выпал шанс побывать на мастер-классе известного косторезаСтудентам Норильского колледжа искусств выпал шанс побывать на мастер-классе известного косторезаСтудентам Норильского колледжа искусств выпал шанс побывать на мастер-классе известного косторезаСтудентам Норильского колледжа искусств выпал шанс побывать на мастер-классе известного косторезаСтудентам Норильского колледжа искусств выпал шанс побывать на мастер-классе известного косторезаСтудентам Норильского колледжа искусств выпал шанс побывать на мастер-классе известного косторезаСтудентам Норильского колледжа искусств выпал шанс побывать на мастер-классе известного косторезаСтудентам Норильского колледжа искусств выпал шанс побывать на мастер-классе известного косторезаСтудентам Норильского колледжа искусств выпал шанс побывать на мастер-классе известного косторезаСтудентам Норильского колледжа искусств выпал шанс побывать на мастер-классе известного костореза

На минувшей неделе в рамках проекта Союза городов Заполярья и Крайнего Севера «Мастер и его ученики» Кирилл Никифоров провёл мастер-класс для студентов и выпускников Норильского колледжа искусств. На своём занятии он познакомил ребят с новыми для них материалами - козьим, бараньим и коровьим рогом.

«Моя задача - в течение трёх дней показать ребятам, как можно обрабатывать эти материалы и применять в композиции», - пояснил преподаватель.

Участники мастер-класса быстро втянулись в работу. Один из студентов, вдохновившись формой рога, сразу придумал окончательную экспозицию, изображающую двух переплетающихся рыб.

Готовые работы ребят передали в Музей Норильска, где каждый сможет оценить их творчество.

Кирилл Никифоров также представил в Норильске персональную выставку «Северные узорья».

Фото Ирина Яринская
9 августа в 13:00 670
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