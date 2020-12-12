Студентка Норильского колледжа искусств — призёр чемпионата WorldSkills Russia Красноярского края

Анастасия Валентионок, студентка второго курса отделения «декоративно–прикладное творчество и народные промыслы» НКИ (преподаватель Александра Малышева) — в числе победителей конкурса «Художественное вышивание» на VIII региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Красноярского края.

По условиям конкурса участники переносили на ткань рисунок краснозобой казарки. Выполненное задание не просто раскрыло талант участников, но и продемонстрировало их особую прилежность и усидчивость: конкурсанты вышивали рисунок и оформляли раму картины в течение трёх дней — всего 16 часов (!). Эксперты конкурса высоко оценили оригинальную работу Насти и присудили ей почётное третье место.