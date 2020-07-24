Свой праздник. По следам празднования Дня города и металлурга в онлайн формате

Парадное шествие



Пожалуй, раньше других — почти за неделю — праздничный познавательный марафон начала централизованная библиотечная система. Любители чтения с энтузиазмом изучали виртуальную книжную выставку об истории Норильского комбината. А еще состоялись акции «Мой Норильск» и «Громкие чтения», игра–поиск «Городская история», видеопрезентация «Норильск поэтический», краеведческое онлайн–путешествие «Творцы стального потока», видеоэкскурсия «Город, в котором мы живём», челлендж «Праздник в красках», в аккаунтах библиотеки прошёл мастер–класс от гнома Никельки.

А Музей Норильска придумал для горожан исторический онлайн–квест «Создаём Норильск. Виртуальная стройплощадка». Все, кто пожелал, приняли участие в виртуальной игре–экскурсии. Любознательным норильчанам явно понравилась идея музейщиков — пройти онлайн–маршрутом от площади им. А. П. Завенягина до площади Металлургов. Весьма занимательным оказалось, опираясь на шесть «осевых» площадей города, попробовать возвести Норильск с чистого листа на базе современной интерактивной платформы Genial.ly.

Порадовала и онлайн–программа, подготовленная кинокомплексом «Родина» в социальных сетях. Это были экранизации разных лет по знаменитому роману Олега Куваева о геологах «Территория». Последнюю версию в 2013 году в Норильске и его окрестностях снимал режиссёр Александр Мельник, который потом сам представил фильм норильчанам. Горожане были благодарны и «Северному городу», показавшему в день праздника уже забытый фильм «К своим!». Съёмочная группа во главе с режиссёром «Мосфильма» Владимиром Левиным работала в Норильске в обжиговом цехе никелевого завода летом 1982 года. На главную роль молодого заводчанина–металлурга пригласили замечательного актёра, бывшего норильчанина Александра Соловьёва. Интересно, что повесть Андрея Кучаева «Тёплое место», которая легла в основу этой производственной кинодрамы, публиковалась в сборнике норильских литераторов «69 параллель».

Городской центр культуры, без слаженной работы которого не обойтись на главных торжествах, подготовил на своем YouTube–канале праздничный концерт «С днём рождения, любимый город!». Норильчане с удовольствием смотрели видеоролики, созданные по итогам конкурсов и акций «Норильск начинается с детства», «С днём рождения, дорогой друг», «Город поколений», «Городские окна» и «О тебе. С любовью». Оценили, особенно дети, и прямой культурный эфир ГЦК в Instagram «Маленьким жителям Большого Норильска». Смотрели целыми семьями весёлые номера юных певцов и танцоров, а ещё мастер–классы от знатоков кухни. Организаторы устроили и розыгрыш призов и подарков — какой же праздник без них.

Порадовали норильчан и таланты рудной столицы. Культурно–досуговый центр имени Вл. Высоцкого на страницах социальных сетей разместил видеоконцерт творческих коллективов, в котором звучали и поздравления от жителей Норильска. Интересными и познавательными были программы викторин для ребят и взрослых «Любимый город» и «Знаменитые люди Норильска». Участники разных поколений с энтузиазмом отвечали на вопросы об истории города, его знаменитостях, показали хорошие знания и о значимых городских событиях, о районах и улицах Норильска.

Культурно–досуговый центр «Юбилейный» начал торжества в соцсетях с праздничного концерта. Судя по откликам многочисленных зрителей, им очень понравились выступления детских и молодёжных коллективов из Кайеркана. Организаторы из КДЦ также подготовили новый выпуск «МультПарада», благодаря которому участники смогли совершить познавательное путешествие по Норильску. Состоялся и конкурс детского творчества «Рисуем на асфальте», посвященный любимому городу. Подарком горожанам стала дискотека «КиндерДиско» с яркими танцевальными номерами воспитанников детских садов. Зрители увлеклись и показом документальных лент о Норильске и его тружениках. В трёхдневной праздничной программе представили фотовыставку Оксаны Стасенко «Металлурги «Надежды», которую посвятили юбилею «Норникеля».

Нашего поля ягода

А впереди у норильчан любимый фестиваль «Северная ягода», к которому готовятся всем городом.

В четвёртый раз «Северная ягода» пройдёт необычно — в режиме онлайн. Желающие по традиции смогут отправить «Ягодный привет» родным и друзьям. Норильчане с ягодной фамилией получат приятные призы. Объявлен и конкурс изобразительного и декоративно–прикладного творчества «Ягодное искусство».

В воскресенье, 26 июля, в 12 часов Городской центр культуры приглашает земляков на прямую трансляцию фестивального концерта. Встреча состоится на Instagram–канале @gcknorilsk. Всех, кто пожелает, пригласят на мастер–класс по ручной росписи по ткани, а ещё для ягодников устроят виртуальную игру с приключениями и экспозицию–путешествие.