Таймыр готовится отметить День коренных малочисленных народов мира

7 августа на Набережной площади Дудинки состоится праздничный концерт с участием творческих коллективов Дома культуры и Городского центра народного творчества. А команда Таймырского дома народного творчества проведёт традиционный обряд зажжения «Огня дружбы» пяти коренных этносов. Праздничного шествия по столице Таймыра и установки чумов национальных подворий в этом году из-за пандемии не будет.

Гостей фестиваля просят не забывать о мерах безопасности.