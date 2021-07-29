МАУ ИЦ «Норильские новости»

Таймыр готовится отметить День коренных малочисленных народов мира

Таймыр готовится отметить День коренных малочисленных народов мира

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Таймыр готовится отметить День коренных малочисленных народов мира

Таймыр готовится отметить День коренных малочисленных народов мира

7 августа на Набережной площади Дудинки состоится праздничный концерт с участием творческих коллективов Дома культуры и Городского центра народного творчества. А команда Таймырского дома народного творчества проведёт традиционный обряд зажжения «Огня дружбы» пяти коренных этносов. Праздничного шествия по столице Таймыра и установки чумов национальных подворий в этом году из-за пандемии не будет.

Гостей фестиваля просят не забывать о мерах безопасности.

Текст Ирина Даниленко
Фото Денис Кожевников
29 июля в 15:34 780
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