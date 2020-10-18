Таймырская школа искусств получила новые музыкальные инструменты

Детская школа искусств им. Бориса Молчанова в Дудинке получила новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы. Закуплены аккордеоны, балалайки, баяны, барганы, скрипки, пианино, саксофоны и флейты. Кроме того, приобретены интерактивная доска, мультимедийный стенд, стол для черчения, выкроек и раскроя.

Музыкальные инструменты и оборудование приобретены на средства краевого бюджета в рамках региональной госпрограммы «Развитие культуры и туризма». Многие инструменты в детской школе искусств уже давно выработали свой ресурс, приобретение новых позволит поднять качество обучения будущих музыкантов на новый уровень и идти в ногу со временем.