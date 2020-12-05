Таймырские дети в посёлке Потапово познакомились с культурой энцев

Занятия для школьников организовали в честь празднования 90–летия Таймыра благодаря грантовому проекту «Монкаси–я — земля Мугади»: в переводе с энецкого слово «монкаси–я» означает «земля энецкого рода Монкаси, или Мугади».

Для жителей Потапово провели конкурс рисунков и фотографий, желающие могли поучаствовать в онлайн–мастер–классах.

Для конкурса фотографий сельчане собрали исторические снимки из архивов энецких семей. В качестве эксперта фотоконкурса выступил известный норильский фотограф, корреспондент газеты «Заполярная Правда» Денис Кожевников.

Также прошли встречи и беседы со старейшими жителями посёлка, носителями энецкого языка, которые поделились с детьми интересными историями из своей жизни.

Работа над грантовым проектом продолжается: в следующий раз школьники встретятся с автором энецкого букваря Дарьей Болиной, которая планирует презентовать книгу в посёлке.