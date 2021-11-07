Такие родные скандинавы...

В Норильск на лыжах

Под бессмертную музыку группы ABBA светловолосый швед в короткой жилетке и белоснежных джинсах–клёш выходит на лыжню. Но расслабиться под Dancing Queen не удалось — на пятки наступает мощный норвежец. Тоже пританцовывает, кажется, у Швеции нет шанса на победу. Но дуэли не состоялось, на лыжне появился викинг. Датчанин пытался запугать соперников своими большими рогами и длинными усами, но гости просто забыли, что в забеге принимает участие ещё и Россия. Растянутая майка–алкоголичка, шапка–ушанка, валенки и медведь в помощниках — всё банально. Но какая из этих северных стран придёт к финишу первой? Организаторы «Полярки» решили сделать открытие девятой лаборатории современной драматургии в виде лыжной гонки, но всё получилось иначе. Это было абсолютное единение стран, пьес, тем, режиссёров, актёров и зрителя.

– Северные территории должны друг друга знать, потому что люди, живущие на Севере, имеют другой ритм, по–своему ощущают природу, иначе видят своё место на земле, — уверен Олег Лоевский, художественный руководитель лаборатории «Полярка». — Здесь же главное — начать, и после мы увидим, к чему это может привести. А разница между нами — это и есть прелесть мира. Лаборатория как раз и покажет, чем мы отличаемся, а что нас роднит.

В чём сила, брат?

И «Полярка», действительно, показала, что, несмотря на разницу в менталитете, культуре, уровне жизни, у нас абсолютно схожие страхи, комплексы и проблемы. Но, возможно, не все.

В начале лаборатории казалось, что эскиз «Человек без цели» по пьесе норвежского драматурга и прозаика Арне Люгре заявлялся ключевым. Во–первых, пьесу на русский язык впервые перевели специально для нашего театра. Во–вторых, автор перевода Елена Рачинская, специалист по норвежскому фольклору и литературе, лично присутствовала на лаборатории, сопровождала молодого режиссёра Фруде Йёрлёва, который взялся ставить этот эскиз, кроме того, Елена прочла лекцию об Арне Люгре и современной норвежской драме. Да и поставили «Человека без цели» на большой сцене, в отличие от двух остальных.

– Обсуждение эскиза, которое состоялось после его показа, оказалось абсолютно схожим с разговорами, которые мы вели с актёрами во время репетиций, — поделился норвежский режиссёр Фруде Йёрлёв на закрытии «Полярки». — Мне нравится работать с материалом, который застревает в умах и сердцах людей и долго не отпускает. Текст этой пьесы сам по себе содержит много загадок. А когда ты ставишь всего за пять дней такой материал — это само по себе можно назвать амбициозным проектом.

Сам Арне Люгре называет эту историю притчей. Петр имеет столько денег, что он может купить всё, что только пожелает. Он построил город, собрал вокруг себя, казалось бы, близких людей, на широкую ногу отпраздновал двадцатилетие своего главного проекта... Но стал ли он и его близкие счастливее?

Судя по результатам зрительского голосования, норильчане эту историю поняли, но вряд ли приняли. Меньше всего (19 человек) захотели оставить «Человека без цели» таким, как он есть. Кто–то просил доработать, но почти три десятка зрителей опустили свои голоса в урну с надписью: «Забыть, как страшный сон». Возможно, отклик отсутствовал и из–за того, что это не наша, а какая–то буржуазная история мультимиллиардера. Наверное, нужно быть ближе к народу. И два других эскиза доказывают это.

И у меня так...

Эскиз «Страх (от мыслей)» датского драматурга Анны Клеменсен Бро поставил на малой сцене также молодой режиссёр Эмиль Роструп.

У окулиста Евы (её роль исполнила актриса Галина Савина) размеренная и благополучная жизнь. Она замужем, растит сына, её ценят на работе коллеги и пациенты. Но вдруг в эту идеальную картину врываются мысли — беспокойные, навязчивые, способные разрушить всё вокруг неё и в ней самой. Датский режиссёр рассказал, что на родине видел постановку «Страха». Там на сцене всего два артиста — главная героиня и её мысль. Но именно дуэт и диалог делают эту историю депрессивной, как в дуэли, — сейчас один победит, а второй погибнет. Поэтому Эмиль Роструп ввёл в своем эскизе несколько мыслей (Якова Алленова, Юлию Минкину, Ярослава Сурженко, Анастасию Черкасову, Александра Петряева и Евгению

Воронову.) Ведь у человека обычно не одна фобия. Вот и Ева боится ездить на общественном транспорте, опасаясь аварии, обеспокоена составом продуктов в местном супермаркете, да и на работе тревожится, что может оставить кого–то без глаза. А её мысли всё говорят с ней и говорят. Вроде и подстраховывают, оберегают, но при этом явно уничтожая её и семью. Артисты так мастерски, легко и даже смеясь, подали эту историю, что порой хотелось улыбаться, несмотря на волнения героини.

– Да, на репетициях мы всё время смеялись, — рассказал режиссёр эскиза. — Потому что страх, ужас и отчаяние, которые охватывают человека, легче переживать, если он смеётся. А история действительно близка любому современному человеку. Несмотря на то что она была написана четыре года назад, то есть до пандемии, я её прочувствовал именно во время глобальной изоляции. Я сам наблюдал, как отчаяние накрывает многих людей. Не только из–за сложившейся ситуации, а именно из–за страха перед неизвестным. И сегодня это общее состояние в мире.

То, что норильский зритель принял эту историю, стало понятно на обсуждении. Кого–то такая же компания мыслей сопровождает с детства, у одних их больше, у других — меньше. Для меня показателем стал знакомый, который сегодня переживает сложный развод. После эскиза он признался: «Я чуть не расплакался во время спектакля, еле–еле себя сдерживал. На сцене происходило то же самое, что сейчас у меня в голове! И даже мыслей столько же, сколько их было на сцене!». Никто не отдал свой голос против этого эскиза, норильчане хотят видеть его на сцене.

Как оказалось, у всех так...

Третий эскиз, показанный на «Полярке», — «Вторжение» — одного из самых популярных сегодня в Швеции драматургов Юнаса

Хассена Хемири. Сразу скажу: он не белокурый швед на лыжах. Его отец родом из Туниса, а мать — подданная Швеции, в их семье говорят на шведском, арабском и французском языках. Если бы вы увидели Юнаса на улице, вы бы сказали: понаехавший беженец. В 2013 году громко обсуждалось его письмо шведскому министру юстиции: «Сначала я окажусь в Вашей коже, чтобы понять, каково это — быть женщиной в патриархальном мире политиков. А затем вы — в моей, чтобы понять, каково это: выходить на улицу, спускаться в метро, входить в торговый центр и видеть там полицейских, на стороне которых закон и право подойти к тебе и предложить доказать свою невиновность».

Так вот «Вторжение» — это история про Абулькасима — человека–мифа. Среди соотечественников он прослыл коллаборационистом, среди противников — сопротивленцем, в арабском мире — предателем, в западном — откровенным террористом. А вы задумывались, кем он был до всех этих ярлыков. Может, весь год он ходит по домам и улицам своей жаркой родины в противогазе и с баллонами, чтобы травить термитов и других насекомых, и накопить таким образом деньги на поездку раз в год на Рождество к своим родным в Швецию. Может, он просто смешной и искренний, хочет быть Ленсом, чтоб его постоянно не дергали белые люди, обожает группу ABBA и очень хочет петь. Ах да, вы все это перевели на европейский язык как: он ненавидит евреев, поддерживает Саддама Хусейна и Усама Бен Ладена? Ну, бывает... Итог: надпись на лбу героя — «СШШ», то есть «Сохраним Швецию шведам»...

Ни один зритель не проголосовал против этого эскиза, его хотят видеть в нашем театре. А вам кажется история эта не про нас? Посмотрите по сторонам, люди, живущие в многонациональной стране. Вы точно не воротите нос от приехавшего в «вашу страну» Абулькасима? Вы можете отличить коренного жителя территории и «понаехавшего», или мы для вас все Абулькасимы? Это про нас! Про наше общество! Про наши ненависть и уважение.

Но режиссёр Роман Габриа и артисты: Роман Лесик, Елена Донова, Евгения Камбалина, Александр Носырев и Александр Герасимчев так подали эту историю, что в конце эскиза хотелось не только справедливости и слёз, но и кричать, как «дети цветов»: «No war make love», и до умопомрачения танцевать под Dancing Queen.

По правилам «Полярки», эскизы, набравшие большинство голосов, уходят на рассмотрение. Дирекция театра решает, стоит ли в дальнейшем заниматься такой историей — оставить как есть, расширить, доработать, включить в репертуар. Как получится в этот раз, загадывать рано. Но то, что «Скандинавские читки» оказались не такими уж скандинавскими, а даже немного русскими, доказала эта лаборатория. Соглашусь с многочисленными мнениями зрителей: эта «Полярка» — одна из самых успешных.