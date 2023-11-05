Такой разный схожий Север

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В Таймырском краеведческом Фестиваль северных музеев иначе как масштабным не называют. Под его крышей собрались коллеги из Архангельска, Якутска, Нарьян–Мара, Мурманска, Сыктывкара, Енисейска, Шушенского, Хатанги, Москвы и Санкт–Петербурга. Как и положено на крупных форумах, главная цель — поделиться опытом, продемонстрировать успешные музейные практики, в том числе в области мультимедиа, на которые в

Дудинке в последнее время делают большой акцент.

– Для нас это, действительно, крупное событие, ведь так мы можем объединить северные музеи огромной страны, — подтверждает Эмилия Стамбровская, директор Таймырского краеведческого музея. — К нам приехали не только музейщики, но и эксперты в разных областях. Мы хотим узнать о новых современных подходах в работе коллег, продемонстрировать свои достижения. У нас, например, отремонтировали один из наших залов и сделали из него креативное пространство, где сейчас можно транслировать разные мультимедийные выставки. Особо гордимся мультимедиа-экспозицией «Ожившие полотна Бориса Молчанова».

Якутяне представили мультфильмы, созданные на фольклорной основе. Енисейский историко–архитектурный музей–заповедник привёз в Дудинку целый город, а именно музейные объекты Енисейска в миниатюре — посетители могли их раскрасить. Санкт–Петербург — а в Северной столице, напомним, находится Российский государственный музей Арктики и Антарктики — представил интерактивную программу «В гостях у сказочника».

К сказкам обратились и музейщики из Шушенского. Казалось бы, что общего у сибирского посёлка, куда некогда сослали 26–летнего вождя мирового пролетариата и где сегодня расположена крупнейшая по мощности гидроэлектростанция России, с довольно суровой Арктикой? Оказалось, их связывает Норильск. Шушенский музей–заповедник привёз выставку «Волшебный мир сказок» — эта художественная коллекция иллюстраций раньше принадлежала известному на Севере коллекционеру Ивану Рехлову, который жил в Норильске и работал дробильщиком на заводе. Когда наш земляк вышел на пенсию и переехал в Шушенское, он передал свою коллекцию в дар музею–заповеднику.

...или по–особенному

Впрочем, большинство арктических музеев абсолютно схожи. Те же этнографические, исторические, военные экспозиции; выставки, посвящённые покорению Севера, коренным малочисленным народам, проживающим на территориях, флоре и фауне Арктики. Из отличий: возраст самого музея, количество единиц в фондах и какая–нибудь особая региональная гордость.

– Сыктывкарский музей достаточно старый, он был основан в 1911 году, — с гордостью рассказывает Наталья Хозяинова, заведующая отделом культурно–образовательных программ Национального музея Республики Коми. — В наших коллекциях 260 тысяч единиц хранения. Конечно, это история большой территории. Сейчас Коми — республика, а сто лет назад она входила в состав Вологодской и Архангельской губерний, тем не менее там исконно проживал народ коми. А национальные музеи — это тот же тип, что и краеведческие, то есть в фонды входят предметы письменности и языка региона, этнографическая, научная и историческая коллекции.

Конечно, у нас есть уникальные предметы. Наша изюминка — это лыжа, признанная самой старинной в мире. До 1964 года считалось, что самая старинная лыжа хранится в Норвегии, но всё изменил известный российский археолог Григорий Буров, обнаруживший наш артефакт. До пандемии Сыктывкар принимал крупные соревнования по лыжным гонкам. Когда приезжали спортсмены из Норвегии, то сразу по прилёту шли к нам и говорили: «Давайте, показывайте вашу лыжу, которая отодвинула нашу страну на второе место».

Несмотря на этнографическую и историческую схожесть, среди участников фестиваля были и представители музеев, которые ведут отличную от своих коллег деятельность.

– Наш музей–заповедник работает в первую очередь с территорией, — делится Елена Меньшакова, директор Музейного объединения Ненецкого автономного округа. — Это довольно сложно, ведь мы пытаемся через материальное и нематериальное наследие развивать интерес к нашей земле: к Нарьян–Мару, сельским поселениям, где находятся музейные локации. Мы планируем благоустроить четыре населённых пункта. Хочется, чтобы для наших людей, проживающих в Арктике, была создана комфортная среда, чтобы они гордились своей землёй, музеями, культурой, историей. Ведь зачастую мы слышим: «Ну что у нас такого здесь можно посмотреть и зачем к нам ехать?» А в поселениях можно увидеть удивительные вещи. В Оксино по–особенному, как нигде в мире, принято складывать дрова в поленницы. Колодцы–журавли, которые есть в Коткино, не найти в других местах Ненецкого округа. В Индига сохранились 11 домов архитектуры конца XIX века — это настоящий музей под открытым небом. Во многих сёлах нет названий улиц, и это тоже особенность. Всё это одна большая фотозона. Эту историю мы и используем как фишки. В столице округа мы обустраиваем старинный деревянный Нарьян–Мар, который был раньше, но не сохранился. Город сейчас другой — современный, фактически европейский, а многие старожилы испытывают ностальгию по тому, прежнему Нарьян–Мару. На улице Тыко Вылки будет реализован большой проект, в результате которого появится этнокультурный центр. Через архитектуру, обустройство дворов, малые архитектурные формы, события, мероприятия планируем воспроизвести исчезнувший Пустозёрск — первый русский город в Арктике. Покажем традиционную культуру русского старожильческого населения и кочевые культуры комиженцев и ненцев европейской тундры. Да, это требует времени и больших затрат, но нас поддерживают и власти округа, и местный бизнес. У нашего музея–заповедника территория в 626 гектаров, на которых разработаны четыре туристических маршрута в древний Пустозёрск. Мы обустроили тропинки, навигацию, арт–объекты — сегодня эта территория популярна и посещаема. Мы мечтаем о том, что Пустозёрск станет брендом развития всей территории региона и гордостью каждого жителя Ненецкого автономного округа.

Что касается того обмена опытом и экспозициями, то находки для своего краеведческого музея в Таймырском обнаружили архангелогородцы.

– Наш музей один из самых молодых, нам нет ещё и двадцати лет, — признаётся Иван Катышев, заведующий Музея художественного освоения Арктики им. А. А. Борисова. — Александр Борисов — первый художник Арктики, который в конце XIX — начале XX века совершил несколько чисто художественных экспедиций на Новую Землю и первым начал писать живопись на пленэрах в Арктике. Поэтому у себя мы выставляем художников–путешественников со всего мира и ищем настоящий портрет Арктики, представленный в живописи, графике, искусстве, слове, танце.

Для нас приглашение на этот фестиваль не только возможность увидеть и познакомиться с Дудинкой, это своего рода продвижение на Восток за Урал вслед за нашими поморами, которые осваивали вашу территорию. Кроме того, на гербе столицы Таймыра изображён коч — это древнее поморское судно, ровно такое же мы сейчас восстанавливаем в Архангельске, для этого у нас задействована целая верфь. Я рад, что тоже к этому причастен. Ко всему прочему, ваш порт и Енисей — это место, куда издавна уходили суда Северного морского пароходства. Этот мостик между Архангельском и Дудинкой — морской, круглогодичный — существует с незапамятных времён и до сих пор. А фестиваль — это шанс встретиться с коллегами, обменяться опытом и зародить новые выставочные проекты. Сейчас мы хотим воспользоваться живописными коллекциями Таймырского краеведческого музея и уже положили глаз на виртуальные экспозиции национальных художников Таймыра, например Бориса Молчанова.

Медиа VS классики

Как выяснилось на фестивале, не все музейщики–краеведы за массовое внедрение мультимедиа и современных технологий в классическую размеренную жизнь музея.

– Наш музей тоже краеведческий, — поясняет Елена Собашникова, директор Мурманского областного краеведческого музея. — Наверное, сложно сказать, чем он отличается от Таймырского. Единственная особенность — мы находимся в Мурманске, самом большом городе за полярным кругом. Мы храним свою большую историю Кольского Севера с 1926 года, нашего коренного народа — саамов. В Мурманске у нас тоже полярная ночь и полярный день, а ещё — северо–атлантическое течение с незамерзающим Кольским заливом Баренцева моря, на котором стоит порт. В нашем городе базируется единственный в мире атомный ледокольный флот, стоит ледокол «Ленин» — музей, открытый для гостей.

Современные технологии у нас сегодня — это три робота, запущенные в работу. Два находятся в экспозициях: один в древней, другой в природе, а третий пока ждёт своего часа. Это робот — администратор, кассир и навигатор. Тем не менее я придерживаюсь мнения, что музей не должен превращаться в мультимедийный центр, а современные технологии должны просто помогать в музейной работе. Делать более интересными, масштабными и облегчать с технической точки зрения раскрытия наших артефактов.