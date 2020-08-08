Талантливая молодёжь может поучаствовать в конкурсе архитектуры

В творческом конкурсе будет несколько номинаций. Первая номинация «Объект» – в конкурсе участвует уже созданный объект малой архитектурной формы и вторая «Дизайн-макет» – участвуют проекты объектов малой архитектурной формы с привязкой к территории.

Муниципальный этап конкурса стартует 17 августа и продлится до 11 сентября. Для участия надо подать документы на электронный адрес Молодёжного центра mcnkt@mail.ru. Для номинации «Объект» – заявку на участие, фотографии объекта (четыре в разных ракурсах: центральный, боковой и диагональный), а также его описание. Для номинации «Дизайн-макет» – заявку на участие, изображение объекта (макеты или рисунки, масштаб изображений автор определяет сам), изображение на местности с указанием размеров, а также описание.

В обеих номинациях могут использоваться элементы детских площадок, беседки, скамейки, шезлонги, декоративные ограждения, система озеленения (цветочницы, кашпо), система навигации (доска объявлений, информационная стойка, уличный указатель), система хранения/сортировки мусора (урну, контейнер), арт-объекты, а также велосипедные парковки и парковки для колясок.

Лучшие работы пройдут на краевой этап конкурса, который пройдет с 21 сентября по 10 октября.

Для уточнения подробностей надо связаться со специалистами Молодёжного центра по телефону 46-01-74.