Талнахская городская библиотека проводит детский фотоконкурс «Мы так похожи»

Конкурс посвящён Всемирному дню защиты животных. Участвовать в нём могут дети и подростки в двух возрастных категориях: от 7 до 10 лет и от 11 до 14 лет. Работы принимаются по 12 ноября, итоги будут подведены к 15 ноября. Телефон для справок 37–20–39.

Каждый участник представляет работу, которая включает в себя: фотографии, отражающие тему конкурса (не более двух штук), — для возрастной категории 7–10 лет; фотоколлаж по теме — для возрастной категории 11–14 лет. У каждой работы должно быть название. Для коллажа допускаются краткие тексты в выносках в стихотворной форме (не более четверостишия). Работы с сопроводительными письмами принимаются по электронной почте tgb02@mail.ru.

В письме необходимо указать: название работы, ФИО автора, возраст, контактный телефон. Критерии оценки: содержательность и оригинальность работы; соответствие фотографии и названия; соответствие коллажа и комментариев; художественный уровень работы. Фотографии и коллажи с низким качеством изображения к участию в конкурсе не допускаются.

Результаты будут опубликованы 15 ноября на страницах Талнахской городской библиотеки в социальных сетях: VK, Instagram и Facebook. Победителей конкурса наградят дипломами и подарками.