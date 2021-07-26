Талнахская городская библиотека приглашает всех на фестиваль «День полярного жирафа»
Талнахская городская библиотека приглашает всех на фестиваль «День полярного жирафа»
Торжество начнётся в 14.00 1 августа. Для всех участников подготовлена интересная программа, а главным героем праздника станет жираф Ноний.
Фестиваль проходит четвёртый год подряд, как раз столько же в библиотеке живёт и жирафик Ноний — художественное воплощение героя стихотворения норильского поэта Эдуарда Нонина «По белому снегу...» о жизни теплолюбивого животного в северном городе.
В этот раз гостей ждут театральное представление, тематические конкурсы и мастер-классы, а также прогулки по зелёной лужайке и возможность сыграть в мини-гольф прямо в здании библиотеки.
Вход — по пригласительным билетам. Количество мест ограничено. Телефон для справок 8-906-904-55-42.