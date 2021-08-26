Талнахский филиал Музея Норильска подготовил ко Дню шахтёра большую праздничную программу

С 13.00 до 17.00 ко дню открытых дверей сотрудники музея подготовили тематическую квест-игру «Новые горизонты», которая расскажет о шахтёрских профессиях, выдающихся людях, стоявших у истоков горного дела, ежедневном трудовом подвиге под землей. Принять участие в игре можно как в составе группы, так и самостоятельно. Победителей ждут памятные призы.

На музейной тропе «Музей НА-ГОРА» в 14.00 и в 15.30 музейный гид проведёт пешую экскурсию. Участники пройдут по обновлённой лестнице от смотровой площадки пятого микрорайона до центра Талнаха и познакомятся с самой масштабной музейной экспозицией Музея Норильска под открытым небом. Гостям расскажут об истории рудной столицы Таймыра, богатых месторождениях, заполярной флоре и фауне. А также покажут лучшую точку обзора, откуда открывается вид на Хараелахские и Норильские горы, Талнах и Норильск, Пясинские разливы и плато Путорана. Сбор на смотровой площадке, по адресу: ул. Енисейская, 5а.

В 14.30 на втором этаже КДЦ им. Высоцкого будет представлена передвижная выставка «Тайны недр Земли». Гости смогут увидеть каменнорудные экспонаты из фондов Музея Норильска, образцы природных богатств таймырской земли. Участие во всех музейных активностях в этот день бесплатно.

Напомним, что в городе действует масочный режим.