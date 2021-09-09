Талнахский филиал Музея Норильска приглашает жителей Большого Норильска присоединиться к акции «ЭкоНочь»

Напомним, лестница, ведущая от смотровой площадки на пятом микрорайоне до улицы Федоровского, усилиями авторов проекта, его партнёров, волонтёров и жителей Талнаха была превращена в экологическую тропу и новую культурную достопримечательность района. Этот музей под открытым небом занимает площадь 1046 кв. м.

Завтра с 18.00 до 21.00 там состоится интерактивная программа, которая стартует на смотровой площадке. В 18.40 оттуда отправятся пешеходные экскурсии. Участников ждут сразу два маршрута: классический (для взрослых и детей старше семи лет) — по лестнице «Музей НА-Гора» с рассказом об истории развития района и экопроекте музея, а также спортивный (для гостей старше 10 лет) — «Мы не ищем лёгких путей» — специально для тех, кто любит прогулки по пересечённой местности. Во время спуска экскурсоводы расскажут о горе Лесной, её геологической составляющей, местной флоре и фауне. Музейные гиды также покажут точки лучшего обзора, откуда открывается панорамный вид на Хараелахские и Норильские горы, Талнах и Норильск, Пясинские разливы и плато Путорана.

Музейные сотрудники также подготовили экологический спортивный квест для гостей старше 12 лет. Его участники ознакомятся с информацией, размещённой на стендах, установленных вдоль лестницы, проверят свои знания по истории, биологии и ботанике, а после таких физических и интеллектуальных нагрузок посчитают потраченные калории.

Эковолонтеров (от семи лет) музей приглашает присоединиться к экодесанту:

— «Кто больше» — спортивная эстафета по сбору мусора;

— «Дом, который построил ТЫ» — строим домики для пернатых и запасаем для них корм на зиму;

— Экоакция «Мини-утилизация» — мастер-классы по утилизации, где научат, как подарить вторую жизнь мусору;

— «Буккроссинг или книговорот» от Талнахской городской библиотеки № 6.

Награждение активных участников квеста и эстафеты пройдет в 20.00 на смотровой площадке.

По доброй традиции «ЭкоНочи» организаторы приглашают желающих присоединиться к акции по озеленению. В 20.05 на верхнем участке лестницы волонтёров-озеленителей встретят сотрудники музея и помогут посадить растения, которые украсят музейно-экологическую тропу.

Завершится акция в 20.30 «согревающей» экскурсией «От чёрной тропы до уникального Музея», которая рассчитана на участников старше 14 лет. По дороге им расскажут о Талнахе сегодняшнем, его истории и возникновении Талнахского филиала Музея Норильска, который станет конечной точкой маршрута. В музее горожан будет ждать выставка и орнитологическая презентация «Сохраним пернатых Таймыра» от фотографа Ольги Александровой, а также презентации от норильских экоактивистов о других норильских экологических проектах, к реализации которых могут присоединиться все желающие. Музейный вечер пройдет за чашкой горячего чая.

Все мероприятия акции — бесплатные. В связи с антиковидными мерами количество участников ограничено, поэтому необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону 44-27-81.