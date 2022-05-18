«Талнахский перепляс» получил спецдиплом Дельфийских игр

Напомним, XXI молодёжные Дельфийские игры России прошли в столице края в конце апреля и стали крупнейшим дельфийским мероприятием за всю историю как по количеству участников (более 2,5 тысячи человек), так и по числу номинаций (34) и разыгранных наград. На днях норильские дипломанты получили свою заслуженную награду.

- Мы приезжали крупным коллективом в составе 28 человек, выступали в номинации 10-13 лет, - рассказывает Надежда Панько, художественный руководитель образцового художественного ансамбля народного танца «Талнахский перепляс» ДТДМ Норильска. - Для нас это был дебют на Дельфийских играх. Для отбора в состав сборной региона мы прошли заочный тур — отправили видеозапись своих выступлений, а уже на месте приняли участие ещё в двух турах состязаний, представив публике по два номера в каждом: танцы «Крапивка» (дважды), «Русская фантазия», украинский. По результатам выступлений стали обладателями спецдиплома. Очень приятно, что наш край стал победителем в командном первенстве.

Она отмечает высокий уровень соревнований, а главное - какое впечатление произвела поездка на участников ансамбля.

- Ребята соревновались с сильнейшими коллективами страны, и я уже вижу, что мои танцоры стараются профессионально расти. Такие поездки всегда позитивно сказываются на мастерстве исполнителей, - считает худрук. - Мы очень долго готовились к этим выступлениям, дети проявили упорство и огромное желание участвовать, так что их труд дал свои результаты. Мы любим Норильск и готовы и дальше представлять его на различных конкурсах, проектах и олимпиадах.

Параллельно с Дельфийскими играми «Талнахский перепляс» участвовал в другом конкурсе, регионального масштаба, - «Таланты без границ», где помимо танцевальных коллективов также выступают вокалисты, представители театрального искусства. Здесь ансамбль норильчан, выступавший в категории 14-16 лет и представлявший современную хореографию, стал лауреатом второй степени.

Впереди у «переплясовцев» летний отдых, но прежде им предстоит записать ролик для церемонии закрытия «Талантов без границ» в статусе финалистов конкурса.