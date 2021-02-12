В Заполярном театре драмы поставили «Дамское танго»

Те, кто ценит творчество заслуженной артистки России Нины Валенской, особо ждали этот спектакль, поставленный по пьесе Валентины Аслановой. Мы давно не видели любимую актрису, прослужившую на родной сцене более 30 лет, в новых больших ролях. Нина Борисовна, у которой в июне юбилей, сама выбрала эту парижскую историю о бывшей звезде «Мюзик–Холла» Мадлен Вердюрен, неожиданно призванную на сцену «Олимпии». Эту идею поддержал в качестве режиссёра собрат по сцене — заслуженный артист России Яков Алленов. Они объединились с молодыми актёрами, пригласили хореографа Олесю Шендрик и в рамках театрального формата «Свободное пространство» создали спектакль о судьбе лицедея. Создатели поделились, что для камерной сцены пришлось пьесу сократить, и очень ценны были советы художественного руководителя постановки — главрежа театра Анны Бабановой.

Опытная Нина Валенская, которая распахнула душу в этой работе, пригласила в партнёрши на роль компаньонки Симоны молодую актрису Инессу Талашкевич. И произошло чудо открытия. Как Мадлен в спектакле, готовясь к возвращению на сцену, создала из провинциалки Симоны свою танцевальную единомышленницу, так прима Валенская раскрыла новые возможности таланта начинающей Талашкевич.

В «Дамском танго» родился превосходный сценический женский тандем, наблюдать за страстями и комизмом которого — истинное удовольствие. А Яков Алленов в образе одинокого чудака — профессора Сорбонны Жана добавил свои актёрские краски в эту сентиментальную историю.

Согласитесь, всё же странное название — «Дамское танго», есть о чём поразмышлять, ведь если этот танец страсти лишён партнёра, то, значит, вторая половина обречена на одиночество... Сама Валенская призналась журналистам: «Дамского танго не существует... Это скорее метафора, отражающая тяжкий путь познания жизни...».

Новая героиня Нины Валенской в одном из своих проникновенных монологов замечательно говорит о спасительной для актёра необходимости чувствовать зал, становиться единым со зрителями «сердцем любви». И «Дамское танго» даёт нам это так остро и благодарно почувствовать. Особенно в финале, когда все герои спектакля выходят в танго для пятерых... Здесь преобразилась и парочка мимов а–ля Марсель Марсо, создававшая между выходами главных героев парижское настроение для публики. Возможно, в этом танце–ностальгии вдруг возникли образы молодой Мадлен и её так часто вспоминаемого партнёра Диего...

Мы о многом расспросили участников спектакля, узнали, что Яков Алленов, который первый сезон служит на норильской сцене, имеет и режиссёрское образование. Он, окончив высшие режиссёрские курсы у Леонида Хейфеца, сам поставил с десяток антрепризных спектаклей в Красноярске, как актёр участвовал в своих постановках. На одной из них познакомился с начинающей актрисой Юлией Минкиной, они репетировали роли супругов, спектакль не состоялся, но Юлия стала его женой. Недавно мы видели её в роли Алёнушки в сказке о Финисте, а в «Дамском танго» она просто незаменима в роли мимессы. Молодая актриса с хореографическим образованием очень хвалит за надёжность своего талантливого партнёра по спектаклю — второго мима Александра Герасимчева.

Наши актёры с особым упоением играют в этом спектакле, ведь он, по признанию Якова Алленова, очень личный для каждого из тех, кто выходит на подмостки, кто знает, что такое успех, страх перед премьерой...

Сейчас постановщик «Дамского танго» работает с главрежем Анной Бабановой над французской комедией «Терасса». Алленов считает, что в Норильске очень внимательный, достаточно просвещённый зритель, который многое понимает и чувствует, и, быть может, иногда «доигрывает» то, чего не случилось на сцене. А когда с залом возникает диалог, то самое «сердце любви», это весьма вдохновляет.

Режиссёр и актеры особенно благодарны за оригинальное музыкальное оформление спектакля Ольге Барба и, конечно, хореографу Олесе Шендрик, которая «услышала, поняла и дополнила своими танцами, пластикой всё, что творческая команда дружно сочинила в процессе работы над постановкой». Яков Алленов также заметил, что это только с виду Олеся Шендрик — «суровая северная леди, но когда включается в процесс, то дарит невероятное количество фантазии, эмоций и доброжелательности».

Кто–то из премьерной публики пошутил, что в любимом театре в новом сезоне «Дамским танго» ударили по «Мужскому стриптизу». Да, эти премьеры прошли рядом и собирают полные залы, конечно, с учётом соблюдения социальной дистанции. Так что это ещё надо постараться достать билет на эти новые спектакли, заслуживающие самого сердечного зрительского внимания.