Таймырцы примут участие в Первом форуме женщин Севера

Творческая делегация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района примет участие в масштабном мероприятии – Первом форуме женщин Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ (далее - Форум). Он пройдет с 5 по 7 июня в Таврическом дворце Санкт-Петербурга.

В работе Форума примут участие представительницы коренных малочисленных народов из 28 регионов России. Среди них - сотрудницы органов власти, общественные лидеры, предприниматели, представительницы сфер науки, образования, креативных индустрий, а также женщины, которые занимаются традиционными народными промыслами.

В состав творческой делегации войдут Полина Широких (с.п. Хатанга), Любовь Шепелева (г. Дудинка), Снежана Тэседо (п. Носок), Любовь Порбина (п. Волочанка), а также Анна Туманова, Светлана Жовницкая и Анфиса Никифорова.

Деловая программа Форума включает пленарные заседания, стратегические и экспертные сессии, дискуссионные площадки, государственно-частные и бизнес-диалоги, деловые завтраки и мастер-классы.

В рамках мероприятия северянки представят нганасанский и долганский костюмы, Светлана Жовницкая выступит с докладом по сохранению и развитию языков коренных малочисленных народов Таймыра.

Цель Форума – укрепление сотрудничества женщин и расширение их возможностей в реализации проектов, направленных на устойчивое развитие северных территорий, повышение социального благополучия граждан, сохранение культуры и традиций народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Форум пройдет по инициативе Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока под эгидой Совета ЕЖФ (Евразийского женского форума), генеральным партнером выступает ООО «Сахалинская энергия».